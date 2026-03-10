Atingida por tornado em 2025, Farroupilha vai receber mais de R$ 700 mil para obras de reconstrução

Ainda em janeiro, os governos federal e estadual homologaram Situação de Emergência em Farroupilha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) autorizou o repasse de recursos para execução de ações de proteção e defesa civil em Farroupilha, na Serra. A portaria, publicada nesta segunda-feira (9) no Diário Oficial da União, informa a transferência de R$ 708.596,86 ao município em um prazo de 180 dias.

No dia 23 de dezembro do ano passado, Farroupilha foi atingida por um tornado que provocou prejuízos especialmente na comunidade de Vila Rica, no interior. O vento atingiu 100 km/h na ocasião, conforme o Centro de Monitoramento da Defesa Civil do Estado.

Foram registrados destelhamentos, queda de árvores, danos severos na Escola Municipal José Chesini e em casas do entorno, interrupção no fornecimento de energia elétrica e estragos em estradas. A localidade de São Luiz e os bairros Imigrante, São José e Monte Verde também foram afetados.

Ainda em janeiro, os governos federal e estadual homologaram Situação de Emergência em Farroupilha.

Nesta terça-feira (10), o prefeito Jonas Tomazini afirmou que aguarda a publicação do crédito para encaminhar procedimentos internos, e que o valor deverá ser encaminhado principalmente para restabelecimento da Escola Municipal José Chesini, em Vila Rica.

Leia Mais Alunos de escola danificada por tornado em Farroupilha serão realocados em outro colégio

Os cerca de 50 alunos da instituição de ensino atingida pelo fenômeno climático foram realocados para a escola municipal mais próxima, na Linha Paese. A prefeitura garante que os estudantes recebem acompanhamento e transporte para frequentar as aulas.

De acordo com o MIDR, os valores são liberados a partir de critérios técnicos que levam em conta a magnitude dos desastres, o número de desabrigados e desalojados e as necessidades apresentadas nos planos de trabalho enviados pelas prefeituras.