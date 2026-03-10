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Atingida por tornado em 2025, Farroupilha vai receber mais de R$ 700 mil para obras de reconstrução

Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) publicou portaria prevendo a transferência de recursos. Em dezembro do ano passado, o município registrou destelhamentos e danos severos em escola após a passagem de ventos de 100 km/h

Luca Roth

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