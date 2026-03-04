Assinado contrato que autoriza construção de pavilhões de reciclagem no Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul

Tema se arrasta há pelo menos 10 anos, desde o fim das obras de alargamento da Rua Cristóforo Randon. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma das antigas novelas de Caxias do Sul pode estar caminhando para o capítulo final. Isso porque a prefeitura, a SER Caxias e o Banrisul assinaram, na manhã desta quarta-feira (4), o contrato que permite que a administração municipal permute terrenos no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, onde serão construídos pavilhões seguros para regularizar a atuação dos recicladores da região.

O tema se arrasta há pelo menos 10 anos, (relembre abaixo) desde o fim das obras de alargamento da Cristóforo, quando o local acabou se tornando um ponto de acúmulo de resíduos. Em 2023, o projeto de construção de cinco pavilhões, ao lado do Estádio Centenário, foi doado pela SER Caxias ao município.

O projeto prevê que os pavilhões sejam erguidos numa área total de 2.593 m², situada no cruzamento entre as ruas Dom João Batista Scalabrini e Cristóforo Randon, nos fundos do campo suplementar do clube. Os novos espaços contarão com infraestrutura completa, incluindo banheiros, vestiários, pátio e paredes corta-fogo.

O projeto prevê cinco pavilhões germinados, em uma área construída total de 1.270 metros quadrados, situada no cruzamento entre as ruas Dom João Batista Scalabrini e Cristóforo Randon. Reprodução / Eng. Carlos Ruzzarin / Arq. Gabriel Horbach

De acordo com o procurador geral do município, Adriano Tacca, agora a prefeitura está autorizada a fazer a permuta do local para a construção dos pavilhões, que ficarão a cargo de uma empresa que deve uma compensação ao município. No entanto, não há previsão para início das obras.

— A partir do documento assinado, está autorizado iniciar os trâmites de permuta, e a partir da próxima semana já está agendada uma reunião com um empresário da cidade que tem uma compensação devida ao município, e ela será transformada na construção desses pavilhões — explica Tacca.

O prefeito Adiló Didomenico afirmou que esse é um dia histórico e que resolverá problemas antigos da cidade.

— Vamos resolver um problema tanto da SER Caxias, de trânsito, de visual — afirmou.

A assinatura também contou com a presença do presidente da SER Caxias, Roberto de Vargas, do diretor de desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal, e outros representantes da prefeitura, clube e banco.

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