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Fim da novela?
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Assinado contrato que autoriza construção de pavilhões de reciclagem no Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul

Acordo envolvendo a administração municipal, a SER Caxias e o Banrisul foi finalizado na manhã desta quarta-feira. Estruturas serão construídas por uma empresa que deve compensações ao município. No entanto, não há previsão de início das obras

Marcos Cardoso

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