Assinado contrato que autoriza construção de pavilhões de reciclagem no Euzébio Beltrão de Queiroz, em Caxias do Sul

Uma das antigas novelas de Caxias do Sul pode estar caminhando para o capítulo final. Isso porque a prefeitura, a SER Caxias e o Banrisul assinaram, na manhã desta quarta-feira (4), o contrato que permite que a administração municipal permute terrenos no bairro Euzébio Beltrão de Queiroz, onde serão construídos pavilhões seguros para regularizar a atuação dos recicladores da região.
O tema se arrasta há pelo menos 10 anos, (relembre abaixo) desde o fim das obras de alargamento da Cristóforo, quando o local acabou se tornando um ponto de acúmulo de resíduos. Em 2023, o projeto de construção de cinco pavilhões, ao lado do Estádio Centenário, foi doado pela SER Caxias ao município.
O projeto prevê que os pavilhões sejam erguidos numa área total de 2.593 m², situada no cruzamento entre as ruas Dom João Batista Scalabrini e Cristóforo Randon, nos fundos do campo suplementar do clube. Os novos espaços contarão com infraestrutura completa, incluindo banheiros, vestiários, pátio e paredes corta-fogo.
De acordo com o procurador geral do município, Adriano Tacca, agora a prefeitura está autorizada a fazer a permuta do local para a construção dos pavilhões, que ficarão a cargo de uma empresa que deve uma compensação ao município. No entanto, não há previsão para início das obras.
— A partir do documento assinado, está autorizado iniciar os trâmites de permuta, e a partir da próxima semana já está agendada uma reunião com um empresário da cidade que tem uma compensação devida ao município, e ela será transformada na construção desses pavilhões — explica Tacca.
O prefeito Adiló Didomenico afirmou que esse é um dia histórico e que resolverá problemas antigos da cidade.
— Vamos resolver um problema tanto da SER Caxias, de trânsito, de visual — afirmou.
A assinatura também contou com a presença do presidente da SER Caxias, Roberto de Vargas, do diretor de desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal, e outros representantes da prefeitura, clube e banco.
Relembre a história
- Em 2021, a prefeitura informou que havia um projeto para retirar os recicladores da rua e levá-los a um pavilhão a ser construído na Rua Dom João Scalabrini, nos fundos do Centro de Treinamento Baixada Rubra. A intenção era vincular os recicladores ao poder público. A primeira estimativa era para construção ainda em 2022, o que não ocorreu.
- Ao longo dos anos, o assunto ia e voltava ao debate da população. No ano de 2023, houve o projeto de construção de cinco pavilhões, ao lado do Estádio Centenário, doado pela SER Caxias ao município. Ele previa que os pavilhões fossem erguidos numa área total de 2.593m², situada no cruzamento entre as ruas Dom João Batista Scalabrini e Cristóforo Randon, nos fundos do campo suplementar do clube.
- Em 2024 foi firmado um termo entre o município e o Banrisul para delimitar a obrigação entre as partes no processo de transferência da área. Já em março do ano passado, a prefeitura informou que as negociações estavam avançando. Na ocasião, foi dito que a tratativa entre a SER Caxias e o Banrisul para a obtenção do terreno estava finalizada e agora passava por comitês do banco para validação.