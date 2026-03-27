Assinada ordem de início para construção de adutora que levará água para a nova prisão na Serra

Foi assinada nesta sexta-feira (27) a ordem de início para construção da adutora que levará água tratada até a nova Penitenciária Estadual de Caxias do Sul (Pecs II e Pecs III), na localidade do Apanhador. O prazo de execução é de 210 dias. A cadeia terá 1.650 vagas masculinas e está em construção desde setembro do ano passado pelo governo estadual.

O documento foi assinado pelo Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) e pela prefeitura de Caxias do Sul. A empresa responsável será a Nort Brasil, com orçamento de R$ 3.391.495,24. Anteriormente, o Samae já havia feito a compra da tubulação, com investimento de R$ 713.611,65.

De acordo com o Samae, a água virá da Estação de Tratamento (ETA) Morro Alegre, em Vila Seca, e poderá atender também a moradores da região. A extensão total será de 11.296 metros, com vazão de 12,67 litros por segundo.

Leia Mais Prevista para ser entregue até o fim de 2026, nova penitenciária de Caxias do Sul está na etapa de construção de muralhas

A ordem de início foi assinada pelo secretário estadual de Sistemas Penal e Socioeducativo, Jorge Pozzobom, pelo diretor-presidente do Samae, João Uez, e pela sócia-proprietária da Nort Brasil, Márcia Kubts.