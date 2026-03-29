As duas primeiras escolas da PPP da Educação Infantil, em Caxias, começam a ser construídas em abril

Prefeito Adiló Didomenico assina ordem de início da PPP da educação infantil em Caxias do Sul. Ícaro de Campos / Divulgação

A ordem de início para a construção das 16 primeiras escolas da parceria público privada (PPP) da Educação Infantil de Caxias do Sul foi assinada no sábado (28), no bairro Interlagos. O cronograma divulgado pelo município prevê o começo das obras de duas unidades em abril.

Uma delas é no bairro Interlagos, na Rua Bolívar Melgare — local que recebeu o ato. A outra será construída no bairro Cruzeiro.

O prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, e o CEO da Jope ISB - Inova Caxias, Ruz Gonzales, participaram do ato. As obras das 31 novas escolas de Educação Infantil são de responsabilidade do consórcio, vencedor de leilão da PPP.

O investimento previsto por parte do município é de de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão, sendo R$ 300 milhões já nos primeiros três anos de contrato. Com as 31 escolas serão abertas 7 mil vagas. De acordo com a comunicação da prefeitura, a oferta deve terminar com a fila nas escolas infantis do município.

Conforme o prefeito Adiló Didomenico, as 31 escolas devem ser construídas em dois anos. O chefe do Executivo também afirma que a ampliação da oferta deve acabar com a judicialização de vagas.

Veja o cronograma

A prefeitura de Caxias do Sul divulgou um cronograma para o início das obras das 16 primeiras unidades. Confira abaixo:

Abril

EEI Cruzeiro

EEI Interlagos

Maio

EEI São Victor Cohab

EEI Diamantino

Junho

EEI Santa Lúcia

EEI Vila Verde

EEI Santa Fé

Julho

EEI Nossa Senhora do Rosário

EEI Desvio Rizzo

EEI Esplanada

Agosto

EEI São Virgílio

Outubro

EEI Jardim Eldorado

EEI Bela Vista

EEI Ana Rech

Novembro