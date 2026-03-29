As duas primeiras escolas da PPP da Educação Infantil, em Caxias, começam a ser construídas em abril

A ordem de início para a construção das 16 primeiras escolas da parceria público privada (PPP) da Educação Infantil de Caxias do Sul foi assinada no sábado (28), no bairro Interlagos. O cronograma divulgado pelo município prevê o começo das obras de duas unidades em abril.
Uma delas é no bairro Interlagos, na Rua Bolívar Melgare — local que recebeu o ato. A outra será construída no bairro Cruzeiro.
O prefeito de Caxias, Adiló Didomenico, e o CEO da Jope ISB - Inova Caxias, Ruz Gonzales, participaram do ato. As obras das 31 novas escolas de Educação Infantil são de responsabilidade do consórcio, vencedor de leilão da PPP.
O investimento previsto por parte do município é de de R$ 570 milhões ao longo de 25 anos de concessão, sendo R$ 300 milhões já nos primeiros três anos de contrato. Com as 31 escolas serão abertas 7 mil vagas. De acordo com a comunicação da prefeitura, a oferta deve terminar com a fila nas escolas infantis do município.
Conforme o prefeito Adiló Didomenico, as 31 escolas devem ser construídas em dois anos. O chefe do Executivo também afirma que a ampliação da oferta deve acabar com a judicialização de vagas.
Veja o cronograma
A prefeitura de Caxias do Sul divulgou um cronograma para o início das obras das 16 primeiras unidades. Confira abaixo:
Abril
- EEI Cruzeiro
- EEI Interlagos
Maio
- EEI São Victor Cohab
- EEI Diamantino
Junho
- EEI Santa Lúcia
- EEI Vila Verde
- EEI Santa Fé
Julho
- EEI Nossa Senhora do Rosário
- EEI Desvio Rizzo
- EEI Esplanada
Agosto
- EEI São Virgílio
Outubro
- EEI Jardim Eldorado
- EEI Bela Vista
- EEI Ana Rech
Novembro
- EEI Santa Fé
- EEI Cidade Nova