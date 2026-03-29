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31 unidades em dois anos
Notícia

As duas primeiras escolas da PPP da Educação Infantil, em Caxias, começam a ser construídas em abril

Uma das unidades será no bairro Interlagos, na Rua Bolívar Melgare, local onde foi assinada a ordem de início das obras, neste sábado (28). A outra, será erguida no bairro Cruzeiro

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