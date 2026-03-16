Após paralisação, prefeitura de Caxias rescinde contrato com empresa responsável por drenagem pluvial no Desvio Rizzo

Após a paralisação, equipes da Prefeitura realizaram intervenções provisórias na via, incluindo limpeza do trecho. Ederson de Oliveira / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul e a empresa Oliveira Franco Soluções em Engenharia rescindiram o contrato para a execução das obras de drenagem pluvial na Rua dos Lírios, no bairro Desvio Rizzo, após a empresa responsável interromper os serviços e paralisar as atividades no canteiro de obras. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município desta segunda-feira (16).

A obra prevê a implantação de mais de 800 metros de rede de drenagem pluvial, com escavações profundas e adequações estruturais destinadas a resolver problemas recorrentes de escoamento de água da chuva no bairro. A obra também contempla intervenções nas ruas Cristiano Ramos de Oliveira, Jacy Antônio Meirelles, dos Crisântemos e Paulo Turcatti.

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Segundo a Secretaria Municipal de Obras (SMO), a empresa recebeu notificações administrativas e passou por análise técnica da fiscalização do município. Após a paralisação, equipes da Prefeitura realizaram intervenções provisórias na via, incluindo limpeza do trecho, correção de deformações e retirada de obstáculos, com o objetivo de restabelecer condições de circulação para moradores, motoristas e usuários do transporte coletivo.