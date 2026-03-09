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Após MP apontar vícios em processo, prefeitura lança novo edital para gestão do hospital de Gramado

Promotoria alega que prazo do certame comprometeu a competitividade e a isonomia da concorrência, além de destacar ilegalidade em exigência do documento. Após liminar da Justiça, grupo de Santa Cruz do Sul segue no comando do Arcanjo São Miguel

Bruno Tomé

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