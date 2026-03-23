Após mediação do Ministério Público, Bento Gonçalves promove mutirão para retirada de fios obsoletos no dia 30

Na foto, ação realizada na Rua Saldanha Marinho, em 2025. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Um mutirão de retirada de fios obsoletos e sem uso ocorrerá na próxima segunda-feira (30), em Bento Gonçalves. A ação vai se concentrar na Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Planalto, começando próximo da sede da promotoria, a partir das 9h30min. O ato será em conjunto entre Ministério Público (MP), prefeitura, Rio Grande Energia (RGE) e empresas de telefonia. No dia, o trânsito da via ficará em meia pista.

De acordo com a promotora Carmem Lucia Garcia, tanto a RGE quanto o poder público procuraram o MP para buscar uma solução ao problema dos fios obsoletos na cidade. No dia 9 foi realizada uma reunião que contou com a presença de empresas de telefonia para debater o tema.

— A ideia do Ministério Público é que façamos reuniões mensais. Em abril vamos fazer uma audiência com as empresas para ter um levantamento dos resultados da ação do dia 30, e para eventual mudança de estratégia. Sendo exitoso esse trabalho, (vamos) programar uma nova ação — diz a promotora.

Diego Salini, secretário Municipal de Gestão Integrada e Mobilidade Urbana de Bento, explica que em 2025 foram realizados quatro mutirões de retiradas de fios na Rua Júlio de Castilhos, Candido Costa, Avenida São Roque e Saldanha Marinho. Conforme ele, foram removidos, em média, de 300 a 400 quilos em cada atividade. A projeção é de pelo menos outras oito ações para 2026.

— A retirada não é só pelo visual, mas também pela questão da segurança. Hoje vemos cabos rompidos, e isso coloca em risco pedestres e motoristas. Temos o entendimento que o cabo tem vida útil, e com o tempo acaba danificando e acaba rompendo, e isso acaba preocupando — afirma o secretário.

A promotora Carmem Lucia ressalta que, para além da retirada dos fios, a ideia é que ocorram mais debates sobre o destino correto dos materiais que atualmente são armazenados em um depósito da prefeitura. O MP já entrou em contato com empresas para buscar uma possível gestão do cabeamento.

— Precisa haver uma mudança por parte das empresas daqui para frente. Hoje estamos falando na questão do passivo, um passivo ambiental, que são as fiações soltas, ociosas, que comprometem o visual da cidade. Mas daqui para frente, que as empresas busquem a regularização, e que se tenha um trabalho focado com o que vai se fazer com os fios retirados.