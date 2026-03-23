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Após mediação do Ministério Público, Bento Gonçalves promove mutirão para retirada de fios obsoletos no dia 30

Ação será na Rua Presidente Costa e Silva, no bairro Planalto, próximo à promotoria. Prefeitura espera realizar outras oito edições ao longo do ano

Marcos Cardoso

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