Geral

Operação Preservação 
Notícia

Após fiscalização em bares, polícia apreende 14 armas e prende uma pessoa em São Marcos 

Ação contou com apoio de diversos órgãos de segurança, entre eles Brigada Militar, Polícia Civil e Secretaria da Fazenda do município 

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS