Após fiscalização em bares, polícia apreende 14 armas e prende uma pessoa em São Marcos 

Armas apreendidas foram encontradas em bares que passaram por fiscalização. Comunicação Social do 36º Batalhão de Polícia Militar Farroupilha RS / Divulgação

Uma ação integrada entre a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e a fiscalização da Secretaria da Fazenda de São Marcos fiscalizou uma série de bares da cidade.

A Operação Preservação ocorreu na tarde da sexta-feira (20) e seguiu até o início da noite. A quantidade de estabelecimentos averiguados e a localização deles não foram informadas pela polícia.

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A regularidade dos alvarás, condições sanitárias, documentos e itens de segurança, como extintores, foram analisados. Durante as abordagens foram emitidas notificações para regularização.