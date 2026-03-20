Após fiscalização em bares, polícia apreende 14 armas e prende uma pessoa em São Marcos 

Uma ação integrada entre a Brigada Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e a fiscalização da Secretaria da Fazenda de São Marcos fiscalizou uma série de bares da cidade.
A Operação Preservação ocorreu na tarde da sexta-feira (20) e seguiu até o início da noite. A quantidade de estabelecimentos averiguados e a localização deles não foram informadas pela polícia.
A regularidade dos alvarás, condições sanitárias, documentos e itens de segurança, como extintores, foram analisados. Durante as abordagens foram emitidas notificações para regularização.
Além disso, 14 armas foram apreendidas, bem como quantias em dinheiro. Um homem de 37 anos foi preso em flagrante.