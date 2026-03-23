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Após atrasos no cronograma de obras, 24 casas são entregues para famílias afetadas pelas enchentes em Santa Tereza

Inauguração ocorreu na tarde desta segunda-feira no loteamento Stringhini II, onde as obras com recursos do Estado se arrastavam desde setembro de 2024

Luca Roth

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