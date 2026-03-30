Ao menos 10,4 mil pessoas aguardam por moradia em Caxias do Sul; prefeitura busca liberação de empreendimento do Minha Casa, Minha Vida

Loteamento San Gennaro é um dos empreendimentos em construção. Porthus Junior / Agencia RBS

Correção: diferentemente do publicado entre 6h30min e 14h02min desta segunda-feira (30), a viagem do secretário Municipal de Habitação, Silvio Daniel Silva, a Brasília ocorreu na semana passada, e não ocorrerá na semana que vem. O texto já foi corrigido.

O levantamento mais recente da Secretaria Municipal de Habitação indica que 10.457 pessoas aguardam por moradia em Caxias do Sul. A estimativa vem dos cadastros realizados para concorrer a um dos 440 apartamentos dos residenciais San Gennaro I e II, que estão sendo erguidos na região do bairro Reolon. Além desse empreendimento, outros dois estão em fase final de elaboração, e há a busca por liberação de mais um dentro do programa Minha Casa, Minha Vida.

As inscrições se encerraram em janeiro, e foram feitas de forma online, por meio do aplicativo Habisoft, adquirido pela prefeitura no ano passado. Ocorreram mutirões para auxiliar moradores sem internet. Dessa forma, o secretário Sílvio Daniel da Silva acredita que o número está “muito próximo da realidade”.

— Esse cadastro do San Gennaro também é uma atualização, passamos meses com as inscrições abertas, e as pessoas que tinham o interesse fizeram uma renovação do cadastro — aponta o secretário.

Os contemplados serão definidos quando as obras atingirem 50% de execução. A previsão de conclusão é para outubro. O San Gennaro integra o programa Minha Casa, Minha Vida.

Os apartamentos terão aproximadamente 50 m², dois quartos, banheiro, sala, varanda, cozinha e área de serviço. O valor de cada unidade habitacional é de R$ 215 mil. Os residenciais serão equipados com infraestrutura completa de pavimentação, drenagem, iluminação, rede de energia, água, esgoto e rede interna de gás, além de academia ao ar livre, bicicletário, centro comunitário, depósito para lixo, estacionamento, playground, quadra poliesportiva, quiosques, sala do síndico e sala de biblioteca.

Além desse projeto, a prefeitura trabalha na viabilização de novos empreendimentos. Na semana passada, o secretário foi a Brasília para buscar a liberação de um empreendimento de 496 apartamentos dentro do Minha Casa, Minha Vida, no Loteamento Morada do Valle, no bairro Jardim Oriental, e recursos para a implementação de loteamentos para moradias populares. Segundo ele, o Ministério das Cidades ficou de analisar as considerações apontadas em documento.

A prefeitura chegou a lançar no ano passado um chamamento público às empresas interessadas. E que a empresa vencedora havia sido publicada no diário oficial. No entanto, Silva diz que o processo foi travado pelo governo federal.

A ideia é que os empreendimentos fiquem em uma área com 140 lotes, já urbanizados, adquiridos pela prefeitura em julho de 2024 em um investimento de R$ 15,4 milhões dos cofres municipais. Para outros empreendimentos, os cadastros feitos no Habisoft devem ser utilizados:

— A ideia do aplicativo é mantermos uma listagem de possíveis beneficiários, em que é possível fazer adequações, sem ser necessário as pessoas estarem na secretaria para fazer as inscrições. Elas podem ser feitas online.

Licitações e atrasos

A expectativa da prefeitura é de lançar ainda no primeiro semestre a licitação para a construção de 42 casas no Loteamento Morada do Valle, no bairro Jardim Oriental. Essas residências serão destinadas às famílias que hoje vivem em áreas de risco na Vila Sapo, no bairro Serrano.

64 casas foram erguidas fora do padrão no Campos da Serra. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Por outro lado, é enfrentado um problema com a construção de 227 casas no bairro Campos da Serra. Segundo o secretário Silvio Daniel da Silva, ao menos 64 casas foram erguidas fora do padrão pela empresa que havia sido contratada.