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Ao menos 10,4 mil pessoas aguardam por moradia em Caxias do Sul; prefeitura busca liberação de empreendimento do Minha Casa, Minha Vida

Os dados foram compilados com a utilização do aplicativo Habisoft, e leva em consideração os inscritos para concorrer a um dos 440 apartamentos nos residenciais San Gennaro I e II, no bairro Reolon. Há outros projetos, como 227 casas no Campos da Serra e 42 no Morada do Valle

Marcos Cardoso

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