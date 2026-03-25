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Alvo de sindicância por supostos maus-tratos a estudantes, colégio estadual da Serra retomará aulas na segunda-feira

Até lá, a 4ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE) pretende realizar atividades de acolhimento com pais, alunos e professores da instituição José de Alencar, em São Francisco de Paula. Mãe relata que filha foi vítima de agressões físicas e hostilizações

Luca Roth

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