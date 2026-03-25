Alvo de sindicância por supostos maus-tratos a estudantes, colégio estadual da Serra retomará aulas na segunda-feira

Escola possui mais de 600 alunos matriculados para o ano letivo de 2026. 4ª CRE / Divulgação

Com sindicância em andamento após denúncia de supostos maus-tratos contra estudantes, o Colégio Estadual José de Alencar, de São Francisco de Paula, na Serra, seguirá com as aulas suspensas até o fim desta semana. A 4ª Coordenadoria Regional da Educação (CRE), que conduz o procedimento administrativo, divulgou, por meio de nota, que as atividades da instituição, com mais de 600 alunos matriculados, serão retomadas somente na segunda-feira (30).

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Até lá, a coordenadoria antecipa que irá realizar reuniões com a comunidade escolar. Na quinta (26), a expectativa é que um encontro reúna pais e alunos para "diálogo" e "alinhamento de ações". Já na sexta (27), o núcleo de bem-estar da 4ª CRE fará iniciativa de acolhimento a professores e servidores do José de Alencar. As aulas foram suspensas na última segunda (23).

“Nosso objetivo é garantir um retorno responsável e acolhedor para toda a comunidade escolar. Por isso, estamos promovendo momentos de diálogo com as famílias e de cuidado com nossos professores e servidores antes da retomada das aulas”, diz a nota, assinada pela titular da 4ª CRE, Cristina da Silva Boeira Fabris.

Ainda na semana passada, uma portaria publicada no Diário Oficial do Estado registrou a instauração de "sindicância punitiva a fim de apurar os fatos", com a constituição de uma Comissão Sindicante. O processo administrativo pode ter duração de 60 dias a 120 dias, de acordo com a coordenadoria.

Também foi oficializado pela 4ª CRE o afastamento preventivo da diretora do Colégio José de Alencar, Mirian Regina Paiva Vieira da Silva, por 60 dias, contados a partir da última sexta (20). O escritório Conceição e Sehn Advogados, responsável pela defesa da docente, responde, por meio de nota, que "os fatos ainda estão em apuração", que "confia nos órgãos competentes" e que "novas manifestações serão realizadas no momento oportuno".

A Polícia Civil conduz uma investigação a parte sobre o caso para "conclusão da prática ou não de crimes e suas respectivas responsabilizações na esfera criminal", explicou a delegada Fernanda Aranha, responsável pela delegacia de São Francisco de Paula.

O que diz a denunciante

Uma mãe que pertence à comunidade escolar do José de Alencar, e não será identificada por respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), afirma que a filha foi vítima de bullying, incluindo episódios de agressões físicas e ameaça. A menina tinha 14 anos à época dos fatos e possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Conforme a mulher, a situação seria ignorada pela escola, que é acusada de não fornecer adaptação pedagógica. A mãe relata que colegas da adolescente também passaram por situações vexatórias.

— Minha filha entrou em depressão, levei ao conhecimento da escola. Fui lá, chorei, pedi, implorei. Nada foi feito. Então peguei atestados e tirei ela da escola no ano passado, ela concluiu no remoto. Após a forte depressão do ano passado, tratamento psiquiátrico no município, esse ano tentamos retornar pra sala de aula. Os problemas seguiram com escalada para constrangimento e ameaças de morte por parte dos colegas no grupo da turma no WhatsApp — conta a mãe.

Após isso, a mulher decidiu tornar público os acontecimentos, por meio de denúncia. Ela afirma que a iniciativa "trouxe à luz centenas de relatos de maus-tratos, bullying por parte de merendeiras com crianças, violência psicológica, abusos de autoridade", entre outras situações.

— Estamos exaustos. Queremos justiça — diz.

A mãe acrescenta que, além da menina, tem um filho de nove anos, estudante do José de Alencar. Ambos estão em casa, sem frequentar as aulas, por medo de retaliações.

Nota da 4ª CRE