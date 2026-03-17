Agentes do IBGE farão visitas domiciliares no interior de Carlos Barbosa nesta semana 

Agentes irão realizar a coleta de informações domiciliar identificados com uniforme e crachá, além do carro oficial do órgão. Marcelo Casagrande / Agencia RBS

O distrito de Santa Luiza, no interior de Carlos Barbosa, receberá nessa semana a visita de agentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Conforme o órgão, a equipe de trabalho irá coletar informações para Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

A Pnad é uma pesquisa oficial que engloba dados sobre o mercado de trabalho, rendimento e outras características socioeconômicas da população. As informações coletadas serão usadas para formular políticas públicas e o desenvolvimento de estudos para o planejamento de diferentes esferas.

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Para preparar os moradores, o órgão divulgou informações sobre os servidores que irão atuar durante a coleta de dados. As placas dos veículos utilizados na atividade são JAA-2F22 e IYB-7970. Já os servidores envolvidos na coleta são:

Ângelo Miguel dos Santos Xavier – Técnico do IBGE – Matrícula 1548814;

– Técnico do IBGE – Matrícula 1548814; Cátia Adriana Bomfim Mattos – Agente de Pesquisa e Mapeamento – Matrícula 3443381;

– Agente de Pesquisa e Mapeamento – Matrícula 3443381; Íris Flaviane Campos Almeida – Agente de Pesquisa e Mapeamento – Matrícula 3401602;

– Agente de Pesquisa e Mapeamento – Matrícula 3401602; Jaílton Alves Martins – Agente de Pesquisa e Mapeamento – Matrícula 3490744.

Os agentes estarão devidamente identificados com crachá institucional. A população também pode confirmar a identidade dos entrevistadores por meio do site oficial do IBGE.