Adolescente que morreu em acidente será sepultado nesta terça-feira em Caxias do Sul

Será sepultado nesta terça-feira (17), em Caxias do Sul, Erick Cauã Nunes da Silva, 15 anos. Ele morreu após se envolver em um acidente de trânsito na noite de domingo (15), no bairro Diamantino.
Segundo a Brigada Militar, o adolescente conduzia uma motocicleta quando houve a colisão com um automóvel, na Rua Olinda Pontalti Petefi. Ele chegou a ser conduzido pelo Samu para atendimento médico, mas morreu logo depois.
Erick é velado na Capela Mortuária da Igreja Nossa Senhora Aparecida, no bairro Diamantino. O sepultamento será às 10h desta terça-feira (16), no cemitério de São Luiz da 6ª Légua.