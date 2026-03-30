Adolescente morre afogado no Rio Caí, entre Caxias e Vale Real

Um adolescente de 16 anos morreu afogado no Rio Caí, entre Caxias do Sul e Vale Real, neste domingo (29). A vítima foi identificada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) como Christopher Rafael Apolo da Luz.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz foi localizado por mergulhadores a uma profundidade de aproximadamente cinco metros, por volta das 23h30min.
As equipes de resgate haviam sido acionadas ainda no fim da tarde para atendimento e início das buscas. Os bombeiros relatam que Luz tomava banho no rio com familiares. O ponto do afogamento, conforme as autoridades, fica próximo da RS-452, no distrito caxiense de Vila Cristina.
Os Bombeiros Voluntários de Vale Real e a Brigada Militar (BM) também atenderam ao chamado.
O caso será investigado pela Polícia Civil. Luz era natural de Caxias do Sul. O velório será na Capela Mortuária do Cemitério do Rosário II, e o sepultamento está marcado para terça (31), às 9h30min, no Cemitério do bairro Nossa Senhora das Graças.