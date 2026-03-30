Adolescente morre afogado no Rio Caí, entre Caxias e Vale Real

Corpo estava a cerca de cinco metros de profundidade, perto da margem do rio. Corpo de Bombeiros Militar (CBMRS) / Divulgação

Um adolescente de 16 anos morreu afogado no Rio Caí, entre Caxias do Sul e Vale Real, neste domingo (29). A vítima foi identificada pelo Instituto-Geral de Perícias (IGP) como Christopher Rafael Apolo da Luz.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o rapaz foi localizado por mergulhadores a uma profundidade de aproximadamente cinco metros, por volta das 23h30min.

As equipes de resgate haviam sido acionadas ainda no fim da tarde para atendimento e início das buscas. Os bombeiros relatam que Luz tomava banho no rio com familiares. O ponto do afogamento, conforme as autoridades, fica próximo da RS-452, no distrito caxiense de Vila Cristina.

Os Bombeiros Voluntários de Vale Real e a Brigada Militar (BM) também atenderam ao chamado.