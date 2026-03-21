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Acidente na RS-453, em Caxias do Sul, deixa dois feridos; vereadora é uma das envolvidas 

Estela Balardin (PT) está bem, segundo colegas de bancada na Câmara, e foi liberada durante a madrugada após exames na UPA Zona Norte. Conforme a BM, o motorista que dirigia a caminhonete ocupada pela parlamentar fugiu do local. Condutor do outro veículo envolvido na colisão também se feriu

Luca Roth

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