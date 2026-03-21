Acidente na RS-453, em Caxias do Sul, deixa dois feridos; vereadora é uma das envolvidas 

Caminhonete Pajero em que Estela era passageira se envolveu em uma colisão com um GM Vectra, no km 147 da rodovia, na noite da sexta-feira (20). Guarda Municipal / Divulgação

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente na RS-453 (Rota do Sol), em Caxias do Sul, na noite desta sexta-feira (20). Uma das vítimas é a vereadora Estela Balardin (PT), que era passageira de um veículo Mitsubishi Pajero.

Segundo o registro do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a caminhonete se envolveu em uma colisão com um GM Vectra, no km 147, por volta das 21h30min.

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A polícia afirma que o Vectra trafegava no sentido Caxias-Litoral, quando teria se deparado com a caminhonete efetuando uma travessia na pista. Na sequência, ocorreu um choque transversal entre os veículos: o Vectra bateu na lateral esquerda da Pajero, que tombou no local.

Além de Estela, o motorista do Vectra, um homem de 35 anos, ficou ferido. Ambos foram socorridos pelo Samu e encaminhados para a UPA Zona Norte — no caso da vereadora — e para o Hospital da Unimed.

Estela Balardin em uma sessão da Câmara de Vereadores de Caxias. Augusto Martins/Câmara Caxias / Divulgação

Ainda conforme o registro do CRBM, o condutor da Pajero fugiu a pé do local do acidente antes da chegada dos agentes e não pôde ser identificado ou apurado se ele se machucou. Uma viatura da Guarda Municipal (GM) prestou apoio no atendimento.

Os colegas de bancada, vereadores Rose Frigeri e Lucas Caregnato, confirmaram na manhã deste sábado (21) que Estela está bem. O assessor parlamentar Artur Vieira acrescenta que a vereadora não sofreu fratura e foi liberada após exames, ainda durante a madrugada.