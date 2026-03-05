Acidente entre caminhões deixa o trânsito em pista na BR-116, em Vacaria  

Motoristas dos caminhões são as únicas vítimas do acidente. Eles sofreram ferimentos leves. Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria / Divulgação

Um acidente envolvendo dois caminhões, ocorrido na tarde desta quinta-feira (5), causa alterações no trânsito da BR-116, em Vacaria. Os veículos são um Volvo com placas de Ouro (SC) e um caminhão Volkswagen de Indaial (SC).

Informações do Corpo de Bombeiros Militares indicam que o acidente aconteceu no km 54 da rodovia, foi próximo ao trevo de acesso para Antônio Prado, na RS-122.

Um dos caminhões descia a rodovia no sentido a Vacaria, quando acabou perdendo o controle e tombou na pista. O outro veículo envolvido subia a BR-116 e bateu na lateral do veículo caído.

Uma carga de morangos acabou se espalhando pelo local. O fluxo na rodovia está em meia pista. Segundo os bombeiros, os motoristas são as únicas vítimas, que sofreram ferimentos leves. Um deles ficou preso na cabine.