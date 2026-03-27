Abertas inscrições para concurso público da prefeitura de Flores da Cunha; salários chegam a R$ 20 mil

Estão abertas as inscrições para concurso público e processo seletivo de Flores da Cunha. Os interessados podem se inscrever até 22 de abril para vagas de níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental completos. A inscrição deve ser feita exclusivamente por meio do site da Fundatec Concursos.

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Os valores para concorrer variam conforme o nível de escolaridade, sendo de R$ 70, R$ 100 e R$ 150. Os salários vão de R$ 2.165,88 (telefonista/recepcionista) a R$ 20.126,28 (médico clínico geral), para carga horária semanal de 20h a 44h. Ao todo, são 52 cargos. As datas prováveis para a realização da prova são 16 e 17 de maio.