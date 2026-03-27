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Abertas inscrições para concurso público da prefeitura de Flores da Cunha; salários chegam a R$ 20 mil

Os interessados podem se inscrever até o dia 22 de abril para vagas de níveis Superior, Técnico, Médio e Fundamental completos

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