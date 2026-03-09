Abertas as inscrições para o casamento comunitário de Flores da Cunha, na Serra

Estão abertas as inscrições para o casamento comunitário de 2026 em Flores da Cunha. Os casais interessados podem se inscrever até 31 de março pelo WhatsApp do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), pelo número (54) 3292-5502.

A iniciativa prevê a realização de encontros preparatórios com os participantes, e a presença é obrigatória. Ao todo, até seis casais poderão participar da cerimônia, que está marcada para o dia 14 de novembro, no Centro de Convivência Intergeracional Frei Salvador.

Para participar, é preciso ter 18 anos ou mais, viver em união estável há pelo menos um ano, possuir renda familiar de até três salários mínimos e estar inscrito no Cadastro Único.