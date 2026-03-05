5º Festival do Grostoli traz nova receita com salame e atrações culturais em Garibaldi em abril

Grostoli quentinho, acompanhado de brindes com espumantes e vinhos locais. A 5ª edição do Festival do Grostoli chega a Garibaldi no mês abril com atrações culturais e novas opções gastronômicas, além das versões tradicionais da iguaria.
O evento ocorre nos dias 10, 11 e 12 de abril, em frente à Igreja Matriz São Pedro, na área central de Garibaldi. A venda de grostolis e bebidas, assim como as apresentações musicais, será das 17h às 22h, na sexta-feira; das 9h às 22h, no sábado; e das 9h às 19h, no domingo.
No lançamento do evento, realizado na noite da quarta-feira (25), na Cooperativa Vinícola Garibaldi, foram apresentadas as novidades da edição. O destaque é uma versão de grostoli agridoce com salame misturado na massa.
Os clássicos com raspas de laranja e limão, com massa fina e fofinha, também serão encontrados nas bancas das 15 comunidades participantes do evento.
Pizzas artesanais, gelato com calda de vinho, choripan, sanduíche colonial e o hambúrguer com pão feito de massa de grostoli compõem o cardápio do evento, com alternativas salgadas. Vinícolas e cervejarias da região estarão no festival, comercializando espumantes, vinhos, cervejas e chopes artesanais.
Ao longo dos três dias, apresentações musicais serão realizadas no palco do evento, próximo à Igreja Matriz. Entre as atrações confirmadas estão a Orquestra Municipal de Garibaldi, Farina Brothers e Destilaria Corleone. Confira a programação completa abaixo.
Na edição de 2025 a cidade recebeu 80 mil visitantes e comercializou 725 mil unidades de grostoli, recorde de público. A expectativa é que os números sejam superados neste ano.
O Festival do Grostoli é uma realização do Grupo RBS, com a prefeitura de Garibaldi, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura.
Programação cultural:
Sexta-feira, 10 de abril
- 17h – Abertura do evento, com apresentação do músico Marasca
- 18h – Protocolo de abertura
- 18h45min às 20h – Orquestra Municipal de Garibaldi
- 20h30min às 22h - Ragazzi Dei Monti
- 22h – Encerramento do dia
Sábado, 11 de abril
- 9h – Abertura do evento
- 10h às 11h30min - Banda DZ9
- 12h às 13h - Marasca
- 13h30min às 15h- Taina Oliveira e Banda
- 15h30min às 17h – Farina Brothers
- 18h às 19h30min – Banda Black Cat
- 20h às 21h30min – Banda Contra Golpe
- 22h – Encerramento do dia
Domingo, 12 de abril
- 9h – Abertura do evento
- 10h às 11h – Marasca
- 11h30min às 12h30min – Samba Trio e Amigos
- 13h às 14h30min – Vocal Allegro
- 15h às 16h – Disco Groove
- 16h30min às 18h – Banda Destilaria Corleone
- 19h – Encerramento do evento
SERVIÇO:
O quê: 5ª edição do Festival do Grostoli
Quando: 10, 11 e 12 de abril
Onde: em frente à Igreja Matriz, na área central de Garibaldi
Horário: sexta-feira, das 17h às 22h; sábado, das 9h às 22h, e domingo, das 9h às 19h