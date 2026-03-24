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34,8 mil doses de vacina contra a gripe serão distribuídas aos municípios da Serra para o início da campanha de imunização

Sábado é o dia D da vacinação em todo o Rio Grande do Sul. Primeiras doses serão destinadas ao público prioritário, como crianças, gestantes e idosos

Gabriela Alves

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