34,8 mil doses de vacina contra a gripe serão distribuídas aos municípios da Serra para o início da campanha de imunização

A campanha nacional de vacinação começará na Serra com um lote de 34.820 doses para o público prioritário a partir deste sábado (28). Os imunizantes são trivalentes e produzidos pelo Instituto Butantan. A vacina foi atualizada conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), com mudanças nos dois subtipos A do vírus influenza (H1N1 e H3N2).
Conforme a coordenadora da 5ª região de saúde (CRS), Tatiane Fiorio, os municípios devem receber seus lotes a partir de quarta-feira (25). A orientação da Secretaria da Saúde (SES) é que as cidades abram as unidades básicas de saúde (UBS) no sábado para ampliar o acesso da população ao imunizante.
A primeira etapa da campanha é destinada ao público prioritário:
- Crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos
- Gestantes
- Puérperas
- Idosos com 60 anos ou mais
- Povos indígenas
- Quilombolas
- Pessoas em situação de rua
- Trabalhadores da saúde
- Professores dos ensinos Básico e Superior
- Profissionais das forças de segurança e salvamento
- Profissionais das Forças Armadas
- Pessoas com deficiência permanente
- Caminhoneiros
- Trabalhadores do transporte coletivo
- Trabalhadores portuários
- Trabalhadores dos Correios
- População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional
- Pessoas com doenças crônicas.
Conforme a SES, a meta para 2026 é vacinar pelo menos 90% de crianças, gestantes e idosos.
Em Caxias do Sul, o início da campanha coincide com a nova campanha Vacina Caxias. Sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) já iriam abrir no sábado para aplicar todas as doses do calendário vacinal, para crianças, adolescentes e adultos. Agora, além dos imunizantes disponíveis o ano todo, a vacina da gripe estará disponível. Essa, no entanto, apenas para o público-alvo, priorizando crianças, idosos e gestantes, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
As UBSs que estarão abertas serão Reolon, Vila Ipê, Esplanada, Eldorado, Cinquentenário, Desvio Rizzo e Cruzeiro. As aplicações serão das 10h às 16h. A prefeitura firmou, também, parceria com a Cruz Vermelha, que disponibilizará profissionais e uma estrutura itinerante na Praça Dante Alighieri.
Vacinação nos demais municípios
- Em outros municípios da Serra, como Flores da Cunha, a imunização estará disponível em sete pontos do município: Centro de Saúde Irmã Benedita Zorzi, das 8h às 17h, UBSs bairro União, São Pedro, Nova Roma, Otávio Rocha e São Gotardo das 8h às 16h.
- Em Veranópolis, todas as Unidades Básicas de Saúde estarão abertas para a imunização das 8h ao meio dia.
- Em Farroupilha, a vacinação será nos Postos de Saúde São José, Primeiro de Maio I, Industrial, Cinquentenário, e na Unidade Móvel, que estará estacionada na esquina da Rua Júlio de Castilhos com a Rua Coronel Pena Moraes, no início do calçadão, entre as 8h e as 17h.
- Bento Gonçalves aguarda o recebimento de doses para definir quais UBSs estarão abertas.
- Em Nova Petrópolis, a vacinação ocorre na UBS Centro, das 8h às 16h.