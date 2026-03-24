34,8 mil doses de vacina contra a gripe serão distribuídas aos municípios da Serra para o início da campanha de imunização

Para a primeira etapa da campanha, os imunizantes distribuídos são trivalentes e produzidos pelo Instituto Butantan. Eduarda Costa / Agencia RBS

A campanha nacional de vacinação começará na Serra com um lote de 34.820 doses para o público prioritário a partir deste sábado (28). Os imunizantes são trivalentes e produzidos pelo Instituto Butantan. A vacina foi atualizada conforme as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), com mudanças nos dois subtipos A do vírus influenza (H1N1 e H3N2).

Conforme a coordenadora da 5ª região de saúde (CRS), Tatiane Fiorio, os municípios devem receber seus lotes a partir de quarta-feira (25). A orientação da Secretaria da Saúde (SES) é que as cidades abram as unidades básicas de saúde (UBS) no sábado para ampliar o acesso da população ao imunizante.

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A primeira etapa da campanha é destinada ao público prioritário:

Crianças a partir de 6 meses e menores de 6 anos

Gestantes

Puérperas

Idosos com 60 anos ou mais

Povos indígenas

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da saúde

Professores dos ensinos Básico e Superior

Profissionais das forças de segurança e salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores do transporte coletivo

Trabalhadores portuários

Trabalhadores dos Correios

População privada de liberdade e funcionários do sistema prisional

Pessoas com doenças crônicas.

Conforme a SES, a meta para 2026 é vacinar pelo menos 90% de crianças, gestantes e idosos.

Em Caxias do Sul, o início da campanha coincide com a nova campanha Vacina Caxias. Sete Unidades Básicas de Saúde (UBSs) já iriam abrir no sábado para aplicar todas as doses do calendário vacinal, para crianças, adolescentes e adultos. Agora, além dos imunizantes disponíveis o ano todo, a vacina da gripe estará disponível. Essa, no entanto, apenas para o público-alvo, priorizando crianças, idosos e gestantes, conforme a Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

As UBSs que estarão abertas serão Reolon, Vila Ipê, Esplanada, Eldorado, Cinquentenário, Desvio Rizzo e Cruzeiro. As aplicações serão das 10h às 16h. A prefeitura firmou, também, parceria com a Cruz Vermelha, que disponibilizará profissionais e uma estrutura itinerante na Praça Dante Alighieri.

Vacinação nos demais municípios