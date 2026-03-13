13º Polentaço, em Monte Belo do Sul, ocorrerá em maio, na Praça Padre José Ferlin

O tradicional tombo da polenta gigante será realizado no sábado (16) e no domingo (17). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Monte Belo do Sul promoverá a edição comemorativa aos 30 anos do Polentaço entre os dias 15 e 17 de maio, na Praça Padre José Ferlin. A entrada é gratuita.

Uma das novidades da edição será a projeção mapeada na fachada da Igreja Matriz, no sábado (16). Com o uso de projetores, o espetáculo apresentará cenas da imigração italiana e da história do Polentaço. A edição também contará com a realização da primeira Caminhada da Polenta, com percurso de aproximadamente cinco quilômetros. A data ainda não divulgada.

O tradicional tombo da polenta gigante, quando o preparo é transferido de um grande tacho para um enorme recipiente, terá duas edições, uma no sábado (16) e outra no domingo (17). Ao todo, serão 1,6 mil quilos distribuídos gratuitamente ao público.

Com atrações artísticas, culturais e gastronômicas para todos os públicos, o evento terá corais, orquestras, danças típicas e manifestações tradicionalistas, além de shows de artistas como Baitaca, Tchê Guri, Délcio Tavares e Roba da Ciodi e o espetáculo Carnevale di Venezia.Também haverá a apresentação do pacto de amizade entre o Polentaço, e a Fiera Della Polenta, de Vigásio (Verona, Itália).

O público poderá visitar o 13º Polentaço na a partir das 18h; no sábado (16) e domingo, a partir das 11h.

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Veja a programação:

Dia 15 (sexta-feira)

18h: Caroline Rasador – Show Inclusivo

Caroline Rasador – Show Inclusivo 19h: Lançamento do Livro “Polentaço - Histórias de Nossa História” e apresentação do Pacto de Amizade entre o Polentaço (Monte Belo do Sul/BR) e Fiera Della Polenta (Vigásio – Verona/IT)

Lançamento do Livro “Polentaço - Histórias de Nossa História” e apresentação do Pacto de Amizade entre o Polentaço (Monte Belo do Sul/BR) e Fiera Della Polenta (Vigásio – Verona/IT) 20h: Roba da Ciodi e o Carnevale di Venezia

Roba da Ciodi e o Carnevale di Venezia 22h: Baitaca

Dia 16 (sábado)

12h: Projeto Monte Belo - Música, Canto e Dança, com os corais Musicando Melodias, Alegria de Cantar e Vozes em Sintonia

Projeto Monte Belo - Música, Canto e Dança, com os corais Musicando Melodias, Alegria de Cantar e Vozes em Sintonia 13h: Família Almeida

Família Almeida 14h30min: Interações Culturais com Josefa

Interações Culturais com Josefa 15h30min: Orquestra de Sopros de Faria Lemos

Orquestra de Sopros de Faria Lemos 16h: Tombo da Polenta Gigante

Tombo da Polenta Gigante 17h: Ragazzi Dei Monti

Ragazzi Dei Monti 18h30min: Grupo de Danças Ballo D’Italia e Piccoli Ballerini

Grupo de Danças Ballo D’Italia e Piccoli Ballerini 19h30min: Délcio Tavares e Banda

Délcio Tavares e Banda 21h: Projeção Mapeada na Igreja Matriz

Projeção Mapeada na Igreja Matriz 22h: Bodo & Jaque

Dia 17 (domingo)