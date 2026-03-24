130 anos depois da chegada ao RS, freis capuchinhos seguem formando novas vocações e mantendo viva a história que começou em Garibaldi

Em Garibaldi, o envolvimento direto dos freis com a paróquia começou em 1909. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Garibaldi ainda se chamava Colônia Conde D’Eu quando os primeiros freis capuchinhos se estabeleceram na cidade, em 1896, apenas 21 anos depois da chegada dos primeiros imigrantes italianos à região. Foi ali, em meio a uma comunidade em formação e carente de assistência religiosa, que começou uma trajetória que, mais de um século depois, segue presente no cotidiano da Serra, agora renovada pelo desafio de formar novas vocações e manter viva uma tradição construída ao longo de gerações.

A presença dos capuchinhos no Rio Grande do Sul remonta à década de 1890, em um contexto de instabilidade na França. Os frades estavam estabelecidos nas Províncias da Saboia e Lyon quando uma lei passou a obrigar religiosos ao serviço militar. Para evitar a interrupção da vida religiosa, jovens formandos foram enviados inicialmente à Síria, aproveitando uma brecha legal. No entanto, as dificuldades de adaptação, problemas de saúde e o alto custo da permanência no país tornaram a alternativa inviável.

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Foi nesse cenário que surgiu o convite de dom Cláudio Gonçalves Ponce de Leão, arcebispo de Porto Alegre, que buscava reforçar a atuação da igreja no Estado, especialmente entre os imigrantes italianos. Em 5 de dezembro de 1895, os freis Bruno de Gillonnay e Leão de Montsapey, acompanhados do provincial Raphael de La Roche, partiram de Bordeaux rumo ao Brasil. Chegaram ao Rio Grande do Sul em 2 de janeiro de 1896.

Freis Bruno de Gillonnay e Leão de Montsapey, fundadores da missão capuchinha no Rio Grande do Sul. Acervo Província dos Capuchinhos do RS / Divulgação

Após passarem por cidades da Serra, como Bento Gonçalves e Veranópolis, os frades decidiram fixar-se em Garibaldi, onde foram acolhidos pelo pároco Giovanni Fronchetti. Com o apoio do padre Bartolomeu Tiecher, que doou uma casa para os religiosos, os capuchinhos iniciaram ali suas atividades missionárias. Em 18 de junho de 1898, na casa doada pelo padre Tiecher, foi instalada a primeira escola seráfica no Estado.

Nos primeiros anos, a atuação se concentrou na pregação de missões populares, sobretudo nas capelas do interior. A fama dos missionários se espalhou rapidamente, levando-os a atuar também em comunidades de cidades vizinhas, como Flores da Cunha e Veranópolis. A demanda crescente coincidiu com um momento delicado: em 1898, três estudantes capuchinhos morreram de tifo (doença infecciosa) na Síria, o que acelerou a transferência definitiva dos formandos para o Brasil.

Da esquerda para a direita, freis Gentil Giacomel, Aleixo Polesso, Alfred de Saint-Jean D'Arves e Cândido M. Bampi. Foto de 1929, na casa doada pelo padre Tiecher, onde foi instalada a primeira escola seráfica no Estado. Acervo Província dos Capuchinhos do RS / Divulgação

Para acolher o grande número de religiosos, foram construídos conventos em Flores da Cunha, em 1899, e posteriormente em Vespasiano Corrêa. Mesmo assim, os capuchinhos resistiam a assumir paróquias, preferindo manter o foco nas missões itinerantes. A mudança só ocorreu em 1902, diante da necessidade de organização da igreja no Estado. A primeira paróquia assumida foi em Vacaria, seguida por outras localidades da região.

Em Garibaldi, apesar de ser o ponto de origem da presença capuchinha no Estado, o envolvimento direto com a paróquia só começou em 1909, inicialmente como pró-párocos. A administração efetiva veio apenas em 1927, após a morte de Giovanni Fronchetti, quando Antônio de Caxias tornou-se o primeiro pároco capuchinho da cidade.

A trajetória também foi impactada por acontecimentos globais. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, muitos frades franceses foram convocados a retornar à Europa, o que fez com que a presença capuchinha no Estado passasse a ser majoritariamente de religiosos brasileiros. Em 24 de julho de 1942, a atuação foi consolidada com a criação da Província Sagrado Coração de Jesus.

Garibaldi como berço e identidade

Mais de um século depois, Garibaldi segue como referência simbólica e espiritual dessa história. Para o pároco da Paróquia São Pedro, frei Edson Cecchin, 54 anos, a relação entre os freis e a comunidade é marcada por integração e pertencimento. Segundo ele, a cidade construiu, ao longo das décadas, uma trajetória "especial de evangelização", com forte participação da comunidade nas atividades da igreja.

— É um povo empreendedor, mas também muito católico, com uma espiritualidade expressiva. Isso se reflete no dia a dia das pastorais, dos ministérios e das ações comunitárias — destaca.

Para Cecchin, os 130 anos da presença capuchinha no RS não representam apenas um marco histórico, mas um convite à renovação:

— É um tempo de graça e de bênção, mas também de seguir em frente, construindo uma igreja e uma sociedade melhor, sem esquecer o caminho percorrido.

Freis Edson Cecchin e Rodrigo Antunes, em frente à Paróquia São Pedro, em Garibaldi. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Se no passado a preocupação era garantir a presença de religiosos no Estado, hoje o desafio é outro: despertar e acompanhar novas vocações. Esse trabalho é coordenado pelo animador vocacional frei Rodrigo Antunes, 29, que atua diretamente com jovens e famílias.

De acordo com ele, embora o número de ingressos na vida religiosa seja menor do que décadas atrás, há um perfil diferente entre os que optam por esse caminho.

— Os jovens de hoje têm uma busca por sentido de vida. E aqueles que entram permanecem mais, são mais persistentes — explica.

Entre as iniciativas voltadas à juventude está o projeto TAU-04, que trabalha a espiritualidade franciscana com adolescentes e jovens. Além disso, encontros vocacionais e experiências em casas religiosas permitem que os interessados conheçam de perto a rotina dos freis antes de ingressar no seminário.

— A vocação se descobre tendo experiências. É no convívio, no contato, que o jovem vai entendendo seu propósito. Cada frade é um tijolinho nessa grande construção. Ser frei capuchinho vale a vida — resume frei Rodrigo.

A presença marcante em Caxias do Sul

A chegada dos freis capuchinhos a Caxias do Sul ocorreu décadas após o início da missão na Serra, consolidando a expansão do trabalho iniciado em Garibaldi no fim do século XIX. As primeiras tentativas de instalação na cidade ocorreram ainda em 1933, lideradas pelo frei José de Bento Gonçalves, mas não avançaram naquele momento.

A presença definitiva começou a se desenhar a partir de 1936, quando dom José Baréa assumiu a Diocese e passou a priorizar a construção de um seminário. Com poucos recursos e um clero reduzido, o bispo buscou apoio junto aos capuchinhos. A articulação envolveu lideranças da ordem, como o provincial Roberto d’Apremont e integrantes do governo geral da congregação, que aceitaram o desafio de abrir uma casa na cidade.

Em 28 de maio de 1937 foi concedida a licença para a instalação dos freis, inicialmente em uma residência provisória próxima à Igreja São Pelegrino. No ano seguinte, em 19 de março de 1938, foi criada a Fraternidade Imaculada Conceição, marco que oficializou a presença capuchinha em Caxias do Sul. A Igreja da Imaculada Conceição (dos Freis Capuchinhos), no bairro Rio Branco, foi inaugurada em 8 de dezembro de 1961.

Décadas depois, essa presença segue viva não apenas nas estruturas da igreja, mas também em ações que se tornaram tradicionais no calendário caxiense. Uma das mais simbólicas é a Bênção de Natal, realizada desde 2003 na Praça Dante Alighieri, e que todos os anos reúne milhares de pessoas em busca de conforto espiritual. Durante o evento, os freis permanecem distribuídos pela praça, oferecendo bênçãos individuais.

Outra prática consolidada é a bênção aos animais, realizada anualmente no dia 4 de outubro, em frente à Igreja Imaculada Conceição, em celebração ao Dia de São Francisco de Assis, padroeiro dos animais.

Mais recentemente, essa devoção ganhou um novo símbolo visível: em 6 de março deste ano, foi inaugurada uma imagem de São Francisco de Assis de cerca de dois metros de altura, em frente à igreja.

Museu preserva memória viva dos capuchinhos na Serra

Atualmente, exposição comemorativa dos 25 anos do museu revisita a história e legado do espaço. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Instalado junto ao Convento Imaculada Conceição, no bairro Rio Branco, o Museu dos Capuchinhos guarda não apenas objetos antigos, mas fragmentos vivos de uma história que atravessa gerações no Rio Grande do Sul. Criado oficialmente a partir de um esforço iniciado ainda em 1980, o espaço se consolidou como referência na preservação da memória da ordem na região.

De acordo com o diretor do museu, frei Celso Bordignon, 71, a iniciativa começou de forma simples, liderada pelo frei Rovílio Costa e estudantes de teologia, que passaram a reunir documentos, livros e objetos espalhados por diferentes casas religiosas.

— Nós apenas arrecadamos e formamos um acervo significativo, mesmo sem estrutura técnica naquele início — relembra.

Frei Celso Bordignon, diretor do Museu dos Capuchinhos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Com o passar dos anos, o material foi transferido de Porto Alegre para Veranópolis e, posteriormente, para Caxias do Sul, onde encontrou espaço definitivo no prédio que abrigava a antiga Gráfica São Miguel. A abertura ao público ocorreu em dezembro de 2000. Atualmente, o museu soma mais de duas décadas de visitação e reúne um acervo amplo, que inclui desde objetos litúrgicos e peças tridimensionais até documentos históricos, cartas, fotografias e livros raros — alguns com quase 400 anos.

Entre os itens que mais chamam a atenção estão o diário do frei Bruno de Gillonnay, escrito em francês no período inicial da missão no Estado, e o violino do frei Exupério de La Compôte, missionário francês que marcou época ao unir fé e música, deixando composições que ainda ecoam na tradição religiosa da região.

O acervo inclui ainda mais de 80 mil fotografias, além de objetos pessoais de freis, preservados individualmente como forma de manter viva a identidade de cada religioso.

Mais do que um local de exposição, o museu se consolidou como espaço ativo de cultura e educação.

Curiosidades sobre os freis capuchinhos*

Quem são

Os freis capuchinhos pertencem à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos (OFMCap), um ramo da família franciscana inspirado na vida e nos ensinamentos de São Francisco de Assis. A proposta central é viver com simplicidade, proximidade com o povo e dedicação à oração e à caridade.

O hábito

A vestimenta tradicional é um hábito marrom que simboliza pobreza e desapego material. O capuz pontudo, característico da ordem, faz parte da túnica e remete à vida austera dos primeiros frades.

O cordão

Amarrado à cintura, o cordão branco possui três nós, que representam os votos religiosos assumidos pelos frades: pobreza, castidade e obediência.

Origem do nome “capuchinho”

O nome vem do italiano cappuccio (capuz). A referência está diretamente ligada ao formato do capuz usado pelos frades, que se tornou um dos principais símbolos visuais da ordem.

“Paz e Bem”

A saudação Paz e Bem é o lema franciscano, herdado de São Francisco de Assis. Mais do que uma expressão, ela resume o ideal de vida dos capuchinhos: promover a paz, a fraternidade e o cuidado com o próximo.