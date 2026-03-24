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Notícia

130 anos depois da chegada ao RS, freis capuchinhos seguem formando novas vocações e mantendo viva a história que começou em Garibaldi

Da missão entre imigrantes italianos à atuação consolidada em diversas cidades da região, legado dos frades construído ao longo de mais de um século une fé, cultura e integração comunitária

Pablo Ribeiro

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