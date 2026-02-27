Veículos inteligentes e sustentáveis dividem espaço nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul 

Novos modelos de veículos são apresentados ao público em estantes na Festa da Uva. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Quem passou pelos pavilhões da Festa Nacional da Uva nos últimos dias talvez tenha percebido que, embora o evento celebre tradições, também há espaço para propostas voltadas ao futuro. Entre os estandes, fabricantes locais apresentam novidades em mobilidade, área em que Caxias do Sul é referência no cenário nacional.

No Pavilhão 1, os visitantes encontram veículos desenvolvidos por empresas da cidade, apresentados como soluções para diferentes demandas do transporte, tanto de passageiros quanto de cargas.

Autonomia, menor emissão de poluentes e o uso de novos materiais aparecem entre as características dos modelos exibidos por Volare e Randoncorp. As empresas apresentam projetos que acompanham movimentos atuais do setor de transporte e apontam tendências que começam a ganhar espaço no mercado.

À primeira vista, o Autonomous Technology for Transportation (Tecnologia Autônoma para Transporte, em tradução livre) ou AT4T, lembra um carro moderno, com design futurista. Mas o veículo, desenvolvido pela Randoncorp em parceria com o Instituto Hercílio Randon (IHR), é voltado para o segmento logístico.

Após cinco anos de pesquisa, o AT4T chega ao mercado como uma proposta inovadora pelo sistema criado, que orienta o veículo no processo de locomoção e na tomada de decisão durante o percurso. Com nove câmaras e sensores instalados pela carroceria, ele é capaz de identificar pessoas, outros veículos e objetos que estejam em seu caminho.

— A tecnologia desenvolvida aqui na Serra gaúcha permite que ele se movimente por grandes centros de distribuição, em pátios, centros logísticos ou portos sem a intervenção humana. São ambientes controlados onde há permissão para a atividade nesse formato — explica Cesar Augusto Ferreira, Chief Technology Innovation Officer (CTIO).

Modelo autônomo desenvolvido pela Randoncorp utiliza conjunto de sensores e câmeras para orientar o deslocamento, sem auxílio de humanos. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Na prática, o veículo é programado para seguir um percurso, que é pré-programado e passa por mapeamento. Ao se deparar com algum obstáculo, o próprio AT4T toma a decisão do que fazer. O algoritmo desenvolvido pelo time da Randoncorp é o que orienta a desviar ou parar, quando não for possível passar por aquele espaço.

— Além do sistema de condução autônoma, a gente tentou montar esse produto com tecnologias de novos materiais. Ele é um modelo conceito, ou seja, a tecnologia dele pode ser aplicada em outros produtos. Não necessariamente um elétrico, pode ser um modelo menor, até mesmo veículos para a agricultura — detalha Ferreira.

A iniciativa da Randoncorp segue movimentos já observados em outros países, onde veículos autônomos vêm sendo testados em diferentes modalidades de transporte. Segundo a empresa, companhias já procuraram informações sobre a possibilidade de aplicar a tecnologia do AT4T em modelos adaptados às necessidades de cada setor.

Menos emissões em capitais e Caxias do Sul

Exposto no Pavilhão 1, no espaço da Marcopolo, o micro-ônibus Volare Fly 10 GV reflete uma necessidade urgente do setor de transportes: a descarbonização. Voltado para o fretamento, o modelo apresentado é movido a gás natural veicular (GNV) e biometano, combustíveis que emitem 84% a menos de gases de efeito estufa e 96% a menos de material particulado.

O biometano é um gás renovável, obtido pela purificação do biogás, sendo esse um produto da decomposição de dejetos de animais, restos de alimentos ou resíduos da produção agrícola. E é exatamente esse material que a Marcopolo busca explorar com esse veículo.

— O Rio Grande do Sul é um dos maiores no agro, com imensa capacidade de geração biometano. A nossa proposta é incentivar o desenvolvimento desse mercado ao mesmo tempo que entregamos uma alternativa de transporte mais limpo — explica Turiassu de Araújo, consultor de marketing.

O Fly 10 GV conta com três cilindros na parte de baixo do veículo, onde o gás é armazenado, tendo capacidade de 360 litros. Com isso, cada micro-ônibus consegue rodar até 450 km, autonomia planejada para deslocamentos locais ou intermunicipais. Além de levar menos tempo para recarregar, em comparação com um modelo elétrico.

Desde março do ano passado, quando foi oficialmente lançado, o veículo já está em circulação em Guarulhos (SP), Belo Horizonte (MG) e Vitória (ES). Nesta semana, o primeiro veículo foi entregue à Giratur, empresa que faz o transporte de colaboradores da Marcopolo. Segundo Araújo, os clientes têm relatado bom desempenho e retornos positivos nesse período.