Geral

Futuro da mobilidade 
Notícia

Veículos inteligentes e sustentáveis dividem espaço nos pavilhões da Festa da Uva em Caxias do Sul 

Modelo autônomo e micro-ônibus movido a gás natural e biometano são apresentados aos visitantes no Pavilhão 1. Voltados para o transporte de cargas e fretamentos, veículos apresentam tendências vistas em outros países, mas com tecnologias desenvolvidas na Serra gaúcha 

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RBS CONTEÚDO PARA MARCAS