UCS Teatro, em Caxias do Sul, será palco para o Italian Design Day em março 

A 10ª edição do Italian Design Day vai ocorrer no dia 18 de março, às 14h, no UCS Teatro, em Caxias do Sul. Com o tema Re-Design. Regenerar espaços, objetos, ideias e relações, o encontro propõe uma reflexão sobre o design como agente de regeneração sustentável, ética e social. As vagas são limitadas e os ingressos, gratuitos, podem ser adquiridos no Sympla.

Criado em 2017, o evento antecede o tradicional Salone del Mobile, em Milão, e é realizado anualmente em mais de 100 países. A iniciativa é promovida pelo Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI), pela Embaixada da Itália e pela rede diplomática italiana, sediada no Rio Grande do Sul pelo Consulado da Italia.

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Nesta edição, a proposta é repensar usos, narrativas e impactos do projeto de design, dos objetos físicos aos ambientes digitais, a partir de uma visão sistêmica que reconecte pessoas, territórios e culturas.

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