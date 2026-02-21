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Transporte urbano de Caxias do Sul passa a contar com biometria facial para coibir fraudes de benefícios

As tarifas são referentes a gratuidades e descontos, com bloqueio do benefício em caso de irregularidade. A medida passa a valer a partir do dia 2 de março

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