Transporte urbano de Caxias do Sul passa a contar com biometria facial para coibir fraudes de benefícios

A tecnologia já está disponível nos ônibus através das câmeras acopladas ao validador AtlasBox Yuri Oliveira / Divulgação

Os usuários do transporte coletivo urbano de Caxias do Sul passarão por biometria facial no momento do pagamento da tarifa a partir do dia 2 de março. A tecnologia já está disponível nos ônibus por meio das câmeras acopladas ao validador AtlasBox e será utilizada para identificar e coibir o uso indevido das gratuidades e descontos. Sanções serão aplicadas aos casos irregulares.

Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), a medida atende a uma exigência contratual e reforça os mecanismos de controle, assegurando que os benefícios sejam utilizados exclusivamente por quem tem direito. Além disso, evitará situações irregulares como, por exemplo, venda de cartão ou empréstimo do cartão do titular a outra pessoa.

Punições

No caso de uso indevido do cartão serão aplicadas sanções que incluem o bloqueio do benefício por 30 dias, podendo chegar a 360 dias de acordo com o número de reincidências registradas no período de 12 meses.