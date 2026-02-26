Saiba quem são os vencedores do concurso "Tirando o Pó", do Sindilojas Caxias, em alusão ao tema da Festa da Uva 2026

Premiação ocorreu nos pavilhões da Festa da Uva. Ícaro de Campos / Divulgação

O concurso "Tirando o Pó – A Memória da História”, promovido pelo Sindilojas Caxias em parceria com a Festa Nacional da Uva, premiou os estabelecimentos vencedores na última terça-feira (24), no estande do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep, nos pavilhões da Festa da Uva.

Ao todo, 66 estabelecimentos decoraram um espaço do respectivo estabelecimento com elementos inspirados no tema “Fruto de um sonho imigrante”. A premiação agraciou os três melhores de cada categoria: comércio, indústria e serviços.

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O troféu destaque foi para a Bazei Plásticos e Embalagens, que apresentou o recanto que mais se sobressaiu entre os participantes, reunindo com cuidado e coerência os elementos inspirados no tema desta edição da Festa da Uva.

Confira os vencedores

Comércio

1º lugar: Empório Doce D'Oro

Empório Doce D'Oro 2º lugar: Comercial Rota do Sol

Comercial Rota do Sol 3º lugar: Vício Fatal

Indústria

1º lugar: ByDanny Uniformes Personalizados

ByDanny Uniformes Personalizados 2º lugar: Piteira Indústria e Comércio de Metais

Piteira Indústria e Comércio de Metais 3º lugar: Hidrofert Produtos Hidropônicos e Mini Processados

Serviços

1º lugar: Sperinde Gestão Imobiliária

Sperinde Gestão Imobiliária 2º lugar: Senac Caxias

Senac Caxias 3º lugar: Sesc Caxias do Sul