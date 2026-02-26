Saiba quem são os vencedores do concurso "Tirando o Pó", do Sindilojas Caxias, em alusão ao tema da Festa da Uva 2026

O concurso "Tirando o Pó – A Memória da História”, promovido pelo Sindilojas Caxias em parceria com a Festa Nacional da Uva, premiou os estabelecimentos vencedores na última terça-feira (24), no estande do Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac e Ifep, nos pavilhões da Festa da Uva.
Ao todo, 66 estabelecimentos decoraram um espaço do respectivo estabelecimento com elementos inspirados no tema “Fruto de um sonho imigrante”. A premiação agraciou os três melhores de cada categoria: comércio, indústria e serviços.
O troféu destaque foi para a Bazei Plásticos e Embalagens, que apresentou o recanto que mais se sobressaiu entre os participantes, reunindo com cuidado e coerência os elementos inspirados no tema desta edição da Festa da Uva.
Confira os vencedores
Comércio
- 1º lugar: Empório Doce D'Oro
- 2º lugar: Comercial Rota do Sol
- 3º lugar: Vício Fatal
Indústria
- 1º lugar: ByDanny Uniformes Personalizados
- 2º lugar: Piteira Indústria e Comércio de Metais
- 3º lugar: Hidrofert Produtos Hidropônicos e Mini Processados
Serviços
- 1º lugar: Sperinde Gestão Imobiliária
- 2º lugar: Senac Caxias
- 3º lugar: Sesc Caxias do Sul
Os prêmios são cortesias de acesso ao Parque de Eventos durante a Festa da Uva. O primeiro lugar de cada categoria recebeu 500 ingressos; o segundo ganhou 250; e o terceiro ficou com cem ingressos. Todos receberam um certificado. O espaço destaque recebeu troféu e 750 ingressos.