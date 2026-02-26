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Saiba quem são os vencedores do concurso "Tirando o Pó", do Sindilojas Caxias, em alusão ao tema da Festa da Uva 2026

Ao todo, 66 estabelecimentos decoraram os negócios com elementos inspirados no tema “Fruto de um sonho imigrante”

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