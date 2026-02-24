Saiba por que Caxias do Sul tem a Zona Azul mais cara do Estado

O valor do estacionamento rotativo é balizado pelos índices anuais do IGP-M e definido pelas prefeituras. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Entre as cidades gaúchas com estacionamento rotativo em áreas de Zona Azul, Caxias do Sul é a que mais cobra pela hora estacionada.

São 2.363 vagas administradas pela empresa Rek Pay, ao custo de R$ 4,60 por uma hora —R$ 0,10 a mais do que o mesmo período em Porto Alegre e R$ 1,60 a mais do que em Bento Gonçalves, segunda cidade com estacionamento mais caro na Serra.

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Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (SMTTM), o preço garante o princípio da rotatividade entre as vagas, ou seja, não é atrativo para motoristas deixarem veículos durante todo o dia no mesmo local. Município tem uma frota de 360 mil veículos.

— Caxias do Sul é a cidade pioneira do sistema. Começou em 2010, passou por uma revisão de legislação, voltou em 2012 e vem recebendo reajustes desde aquela época. Outro ponto que se considera é que Caxias é a maior cidade do interior do Estado e tem uma necessidade de rotatividade e de democratizar o espaço. É uma série de fatores que fazem a gente chegar nesse valor. A ideia é fazer o estacionamento rodar e que o motorista fique só o tempo necessário — explica o gerente de estacionamento rotativo, cadastro e acessibilidade da SMTTM, Rodrigo Tolves.

Arrecadação recorde de R$13 milhões

O último reajuste de 3,75%, que passou a vigorar em 1º de setembro de 2025 e que aumentou em R$ 0,20 a hora estacionada na Zona Azul, contribuiu para que a arrecadação do ano passado, R$ 13.157.391,55, tenha sido 6,1% superior ao arrecadado pela concessionária em 2024. Entre 2023 e 2024, por exemplo, o aumento foi menor: 4,3%.

Por contrato, a empresa precisa repassar 33% do valor arrecadado à prefeitura. Dentro desse montante, R$ 2.303.813,86 foram enviados para a Fundação de Assistência Social (FAS). Já os outros R$ 2.038.125,35 foram encaminhados ao Fundo Municipal de Transportes (Funtran), utilizado para a modicidade tarifária do transporte público.

Em ruas como a Humberto de Campos onde não há cobrança de estacionamento, fica mais difícil estacionar. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Novas vagas estão em estudo

São as taxas de ocupação das ruas que definem onde ficam as 2.632 vagas Zona Verde, que tem taxas 50% mais baratas em comparação à Zona Azul. A SMTTM estuda transformar em vagas rotativas trechos da região do bairro Nossa Senhora de Lourdes nas ruas Humberto de Campos, 13 de Maio, Pedro Tomasi e Vereador Mario Pezi entre a Av. Júlio de Castilhos e a Rua Os Dezoito do Forte.

— Os próprios comerciantes pedem, porque os clientes não conseguem vagas em frente ao estabelecimento. São as transversais das ruas que a cobrança já ocorre. Existe o estudo, mas não tem uma data definida — esclarece Tolves.

As Taxas de Pós Utilização (TPU) são de R$ 23 na Área Verde e de R$ 46 na Azul, com prazo de pagamento de até cinco dias úteis. Elas são emitidas em caso de vencimento ou não pagamento.