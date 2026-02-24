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Saiba por que Caxias do Sul tem a Zona Azul mais cara do Estado

Para estacionar por uma hora é preciso desembolsar R$ 4,60. Valor supera o cobrado na capital Porto Alegre e na turística Gramado; em 2025 concessionária arrecadou R$ 13 milhões, 6,1% a mais do que no ano anterior

Pedro Zanrosso

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