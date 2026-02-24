Saiba por que Caxias do Sul tem a Zona Azul mais cara do Estado

Entre as cidades gaúchas com estacionamento rotativo em áreas de Zona Azul, Caxias do Sul é a que mais cobra pela hora estacionada.
São 2.363 vagas administradas pela empresa Rek Pay, ao custo de R$ 4,60 por uma hora —R$ 0,10 a mais do que o mesmo período em Porto Alegre e R$ 1,60 a mais do que em Bento Gonçalves, segunda cidade com estacionamento mais caro na Serra.
Segundo a Secretaria Municipal de Trânsito Transportes e Mobilidade (SMTTM), o preço garante o princípio da rotatividade entre as vagas, ou seja, não é atrativo para motoristas deixarem veículos durante todo o dia no mesmo local. Município tem uma frota de 360 mil veículos.
— Caxias do Sul é a cidade pioneira do sistema. Começou em 2010, passou por uma revisão de legislação, voltou em 2012 e vem recebendo reajustes desde aquela época. Outro ponto que se considera é que Caxias é a maior cidade do interior do Estado e tem uma necessidade de rotatividade e de democratizar o espaço. É uma série de fatores que fazem a gente chegar nesse valor. A ideia é fazer o estacionamento rodar e que o motorista fique só o tempo necessário — explica o gerente de estacionamento rotativo, cadastro e acessibilidade da SMTTM, Rodrigo Tolves.
Arrecadação recorde de R$13 milhões
O último reajuste de 3,75%, que passou a vigorar em 1º de setembro de 2025 e que aumentou em R$ 0,20 a hora estacionada na Zona Azul, contribuiu para que a arrecadação do ano passado, R$ 13.157.391,55, tenha sido 6,1% superior ao arrecadado pela concessionária em 2024. Entre 2023 e 2024, por exemplo, o aumento foi menor: 4,3%.
Por contrato, a empresa precisa repassar 33% do valor arrecadado à prefeitura. Dentro desse montante, R$ 2.303.813,86 foram enviados para a Fundação de Assistência Social (FAS). Já os outros R$ 2.038.125,35 foram encaminhados ao Fundo Municipal de Transportes (Funtran), utilizado para a modicidade tarifária do transporte público.
Novas vagas estão em estudo
São as taxas de ocupação das ruas que definem onde ficam as 2.632 vagas Zona Verde, que tem taxas 50% mais baratas em comparação à Zona Azul. A SMTTM estuda transformar em vagas rotativas trechos da região do bairro Nossa Senhora de Lourdes nas ruas Humberto de Campos, 13 de Maio, Pedro Tomasi e Vereador Mario Pezi entre a Av. Júlio de Castilhos e a Rua Os Dezoito do Forte.
— Os próprios comerciantes pedem, porque os clientes não conseguem vagas em frente ao estabelecimento. São as transversais das ruas que a cobrança já ocorre. Existe o estudo, mas não tem uma data definida — esclarece Tolves.
As Taxas de Pós Utilização (TPU) são de R$ 23 na Área Verde e de R$ 46 na Azul, com prazo de pagamento de até cinco dias úteis. Elas são emitidas em caso de vencimento ou não pagamento.
Caso não haja a regularização, uma infração de trânsito é emitida com previsão de cinco pontos na carteira nacional de habilitação e multa de R$ 195,23 conforme previsto no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro.