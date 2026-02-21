Restauro do prédio histórico da Auto Palácio, em Caxias do Sul, deve ser concluído até o fim de 2026

Diretor da Tonin Incorporadora, Rodrigo Tonin, em frente aos tapumes da obra, que expõem fotografias antigas do local. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O restauro do prédio histórico da antiga Auto Palácio, um dos endereços mais emblemáticos do Centro de Caxias do Sul, deve ser concluído até o fim de 2026. A nova previsão foi confirmada pelo diretor da Tonin Incorporadora, Rodrigo Tonin, responsável pelo empreendimento localizado na esquina das ruas Sinimbu e Do Guia Lopes.

A entrega estava inicialmente prevista para o primeiro semestre de 2025. No entanto, segundo Tonin, o cronograma precisou ser revisto em razão da complexidade do restauro histórico — o primeiro realizado pela incorporadora nesse formato.

— Foi mais trabalhoso do que imaginávamos. O prédio estava bastante depredado e desconfigurado. Restaurar um imóvel tombado exige um cuidado muito maior, com técnicas e materiais específicos, além de um processo mais manual — explica.

Construído na década de 1940 em estilo art-déco, o prédio é tombado e, por isso, a intervenção segue uma cartilha de exigências patrimoniais. Tonin explica que o trabalho envolve a recuperação fiel de características originais, sem recorrer ao chamado “falso histórico”, prática que consiste em reproduzir elementos antigos como se fossem originais.

— O reboco é feito da mesma forma que antigamente, a tinta é especial, as esquadrias estão sendo reconstruídas. Muitas vezes é preciso remover partes acrescentadas ao longo dos anos para redescobrir o que era original e restaurar corretamente. Não adianta colocar mais gente na obra, pois é um trabalho minucioso — detalha.

Um exemplo é o piso em xadrez preto e branco da antiga concessionária, parcialmente preservado. As peças originais que estavam intactas foram restauradas e serão mantidas. Já as áreas ampliadas receberão piso contemporâneo, em cores semelhantes, mas com material e formato diferentes, para deixar clara a distinção entre o que é antigo e o que é novo.

Piso em xadrez preto e branco da antiga concessionária está parcialmente preservado. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O tradicional letreiro “Auto Palácio”, que marcava o topo do edifício, também será reinstalado, mas em versão reestilizada, justamente porque o original não existe mais. A proposta é evitar qualquer simulação que possa ser confundida com elemento histórico autêntico.

Ampliação e nova configuração

Além da restauração da edificação original, o projeto inclui ampliação. A antiga loja térrea, que tinha cerca de 650 metros quadrados, passará a contar com 1.650 metros quadrados de área comercial no térreo, além de 300 metros quadrados de mezanino. No subsolo, foram criados quase 2 mil metros quadrados destinados a estacionamento rotativo, com capacidade para cerca de 60 veículos.

O prédio também ganhou infraestrutura moderna: doca para carga e descarga de caminhões, instalação de monta-carga (elevador projetado para o transporte de cargas) com acesso ao estacionamento, térreo e mezanino, elevador para passageiros e novas escadas de circulação.

No pavimento superior, onde originalmente funcionavam dois apartamentos dos proprietários da década de 1940, será implantada uma sala comercial de aproximadamente 400 metros quadrados.

A icônica esquina aberta — característica do prédio quando abrigava uma bomba de combustível — foi reconfigurada e devolvida ao projeto. O espaço será destinado a embarque e desembarque, atendendo motoristas de aplicativo, táxis e acessibilidade. A incorporadora também mantém a ideia de instalar no local um ponto de carregamento para veículos elétricos.

A Tonin Incorporadora adquiriu o imóvel em leilão, em 2021, por cerca de R$ 5 milhões. Somando terreno, restauro e ampliação, o investimento total chega a R$ 19 milhões. A área total do empreendimento é de 5,7 mil metros quadrados.

O projeto arquitetônico é assinado pelo escritório Bernardi & Todescato Arquitetura, em parceria com a Mosaico Arquitetura e a equipe de design da própria incorporadora.

Atualmente, as obras estruturais do prédio estão na etapa de pintura e acabamentos, mas ainda não há contratos fechados com futuros ocupantes. Segundo Tonin, o projeto foi pensado para ser versátil.

O espaço permite a instalação de um único grande empreendimento no térreo ou a divisão em até três operações distintas. No pavimento superior, poderá funcionar outro negócio independente. Entre os interessados que já visitaram o imóvel estão empresas dos ramos de gastronomia, comércio e supermercados.

—A ideia sempre foi ter um negócio amplo, mas o prédio permite diferentes configurações. Temos recebido visitas e estamos trabalhando na locação — afirma.

Como vai ficar o prédio após o restauro





Resgate da memória

Além da nova ocupação comercial, o prédio contará com um espaço memorial aberto à visitação pública. O ambiente reunirá fotografias antigas — algumas já expostas nos tapumes da obra —, peças encontradas durante a restauração e relatos históricos sobre a antiga concessionária.

Para Tonin, a revitalização vai além do aspecto comercial.

— Antes mesmo de comprarmos, eu olhava esse prédio e pensava que era uma pena vê-lo naquele estado. Hoje, muitas pessoas passam aqui e contam histórias, dizem que trabalharam anos no prédio ou que compraram o primeiro carro aqui. Recuperar isso para a cidade é muito gratificante.

Conforme pesquisa do jornalista Rodrigo Lopes, da coluna Memória, surgida no pós-guerra, a Auto Palácio marcou época em Caxias do Sul ao comercializar veículos e eletrodomésticos no mesmo endereço. No auge, era possível sair da loja com um modelo da General Motors ou um Cadillac, além de eletrodomésticos como o Frigidaire, que se tornou sinônimo de geladeira para gerações.

Linha do tempo

O projeto arquitetônico para a construção da Auto Palácio Ltda, apresentado em nome da Concessionária Pontiac e GMC - Ary Cezar Burlamaque e Cia Ltda., foi aprovado pela prefeitura de Caxias do Sul em outubro de 1945.

Dotado de oficina mecânica, vasto sortimento de peças, posto de abastecimento e garagem noturna, o estabelecimento teve como primeiros sócios e gerentes os senhores Ary Cesar Burlamaque, Antônio Carlos Burlamaque e Paulo W. Rudolph.

Projeto do engenheiro italiano Silvio Toigo, o prédio foi um dos exemplares abordados pela arquiteta e urbanista Ana Elísia Costa na Dissertação de Mestrado “A evolução do edifício industrial em Caxias do Sul: de 1880 a 1950”. No trabalho, a arquiteta definiu-o como “talvez a manifestação mais espetacular do Art Déco de Caxias do Sul”.

No início dos anos 1960, houve a necessidade de ampliação da área ocupada pela oficina mecânica, com acesso pela Rua Do Guia Lopes. Era por onde o fundador, Antoninho Burlamaque, entrava e saía com seu famoso Cadillac.

Por sua importância e riqueza arquitetônica, o prédio da Auto Palácio foi tombado pelo Patrimônio Histórico do Município de Caxias do Sul em 12 de dezembro de 2007.

Em meados da década de 1960, a Auto Palácio passou de Sociedade Limitada para Sociedade Anônima. Entrou em concordata em novembro de 1971 e, em dezembro de 1973, foi adquirida pela empresa Mário De Boni & Cia Ltda. Tornou-se a revendedora Ford na cidade e região, mantendo, também, a oficina mecânica.

Com o encerramento das atividades, nos anos 1990, o prédio passou por várias alterações, entre elas o fechamento da área do antigo posto de combustível, na esquina. Na sequência, passou a ser ocupado pelo Laboratório Fotográfico Scalco e, posteriormente, foi locado para diversos outros serviços.







