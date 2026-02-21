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Restauro do prédio histórico da Auto Palácio, em Caxias do Sul, deve ser concluído até o fim de 2026

Obra em imóvel tombado exige técnicas e trabalho minucioso; investimento chega a R$ 19 milhões

Pablo Ribeiro

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