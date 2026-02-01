Residência que guardava acervo histórico da Fenavinho é atingida por incêndio em Bento Gonçalves

Três residências foram atingidas por um incêndio no sábado (31) no bairro Borgo, em Bento Gonçalves. Uma delas guardava um acervo histórico da Fenavinho, tradicional festa local. Conforme a 3ª Cia de Bombeiros Militares do município, o material não foi danificado.
Os bombeiros relatam que entre os itens estavam os dois primeiros vestidos de soberanas da Fenavinho. O material estaria na residência para catalogação.
O incêndio aconteceu na Rua Fortunato João Rizzardo, por volta de 12h45min. As chamas, segundo os bombeiros, teriam começado no segundo andar de um imóvel. A casa foi totalmente danificada.
O acervo da Fenavinho estava em um imóvel nos fundos da primeira residência atingida. Apenas o quarto em que estava o material não foi danificado. Já o terceiro imóvel apresentou estragos nas paredes e no telhado.
Bombeiro fica ferido
Durante o atendimento, um bombeiro ficou ferido. Conforme a equipe, ele sofreu uma descarga elétrica, chegando a cair no chão e apresentando vermelhidão em uma das mãos.
Por conta disso, a RGE foi acionada para prestar apoio no combate ao incêndio.
Segundo a 3ª Cia de Bombeiros Militares de Bento, três caminhões de combate a incêndio foram utilizados, com o uso de 15 mil litros de água.