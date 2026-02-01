Residência que guardava acervo histórico da Fenavinho é atingida por incêndio em Bento Gonçalves

Incêndio no bairro Borgo, em Bento Gonçalves. 3ª Cia de Bombeiros Militares de Bento Gonçalves / Divulgação

Três residências foram atingidas por um incêndio no sábado (31) no bairro Borgo, em Bento Gonçalves. Uma delas guardava um acervo histórico da Fenavinho, tradicional festa local. Conforme a 3ª Cia de Bombeiros Militares do município, o material não foi danificado.

Os bombeiros relatam que entre os itens estavam os dois primeiros vestidos de soberanas da Fenavinho. O material estaria na residência para catalogação.

O incêndio aconteceu na Rua Fortunato João Rizzardo, por volta de 12h45min. As chamas, segundo os bombeiros, teriam começado no segundo andar de um imóvel. A casa foi totalmente danificada.

O acervo da Fenavinho estava em um imóvel nos fundos da primeira residência atingida. Apenas o quarto em que estava o material não foi danificado. Já o terceiro imóvel apresentou estragos nas paredes e no telhado.

Bombeiro fica ferido

Durante o atendimento, um bombeiro ficou ferido. Conforme a equipe, ele sofreu uma descarga elétrica, chegando a cair no chão e apresentando vermelhidão em uma das mãos.

Por conta disso, a RGE foi acionada para prestar apoio no combate ao incêndio.

Segundo a 3ª Cia de Bombeiros Militares de Bento, três caminhões de combate a incêndio foram utilizados, com o uso de 15 mil litros de água.