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Personagens nos Pavilhões
Notícia

Quem são e como se caracterizam os artistas que interpretam o Monumento ao Imigrante e o Laçador na Festa da Uva, em Caxias

Trio recebe turistas e participa de atividades como a pisa das uvas diariamente

Alana Fernandes

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