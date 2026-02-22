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Quanto custa curtir a Festa da Uva em Caxias do Sul? De ingressos aos lanches, há opções para todos os bolsos

Levantamento mostra variação de valores em alimentação, bebidas, estacionamento e atrações dentro dos Pavilhões

Pablo Ribeiro

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Gabriela Alves

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