Quanto custa curtir a Festa da Uva em Caxias do Sul? De ingressos aos lanches, há opções para todos os bolsos

Evento nos Pavilhões segue até o dia 8 de março, com várias opções de alimentos, como a comida típica italiana. Ariéli Ziegler / Agência RBS

Com o tema Fruto de um sonho imigrante, a 35ª edição da Festa da Uva movimenta os Pavilhões, em Caxias do Sul, até 8 de março. Mas quanto custa curtir o evento que celebra as origens da cidade?

Antes mesmo de pensar no que comer ou comprar, o visitante precisa considerar o ingresso: a entrada custa R$ 30. A boa notícia é que, às segundas e terças-feiras, o acesso é gratuito. Estudantes e pessoas com 60 anos ou mais pagam meia-entrada. O estacionamento lá no parque também tem custo e, para deixar o carro, é preciso desembolsar R$ 20.

Os Pavilhões funcionam de segunda a quinta-feira, das 14h às 22h; nas sextas, até as 23h; aos sábados, das 10h às 23h; e, aos domingos, das 10h às 22h. Até 8 de março, o público encontra exposição e distribuição de uvas, presença do trio de soberanas, atrações culturais, shows nacionais, o espetáculo Som & Luz e os tradicionais Desfiles Cênicos na Rua Sinimbu.

Praça de alimentação com as diversas opções nos Pavilhões. Ariéli Ziegler / Agência RBS

Alimentação: do lanche rápido ao prato típico

Uma rápida pesquisa de preços mostra que há alternativas que cabem em diferentes orçamentos. Para quem busca um lanche prático, há espetinhos entre R$ 17 e R$ 25 e hambúrgueres que variam entre R$ 28,90 e R$ 59,90; a lata de refrigerante custa, em média, R$ 10.

Ariéli Ziegler / Agência RBS

Já a garrafa de água mineral com e sem gás, pode ser encontrada a R$ 6. Copos de suco de uva variam entre R$ 5 e R$ 6 (de 200 ml e 300ml), enquanto a garrafa de 500ml sai por R$ 10. Há ainda opções de um litro por R$ 15 e 1,5 litro, por R$ 25.

O chope artesanal (copo de 400ml) varia entre R$ 15 e R$ 20, dependendo do tipo, e a taça de espumante pode ser encontrada entre R$ 10 e R$ 15. Copos de vinho aparecem a partir de R$ 5.

Entre os pratos típicos, o tradicional combo de salame, queijo e polenta brustolada custa R$ 40 e pode servir até duas pessoas. Queijo colonial e salame são comercializados a R$ 55 o quilo, enquanto versões menores de salame custam R$ 12 a unidade ou duas por R$ 20. Em alguns estandes, há degustação de salames e sucos naturais, permitindo que o visitante experimente antes de decidir a compra.

Pratos individuais variam conforme a proposta. Um prato de batata frita (cerca de 350g) sai por R$ 35. Massas, galeto, polenta e combinações “à la minuta” aparecem na faixa de R$ 35 a R$ 50, dependendo do tamanho e dos acompanhamentos. Em áreas de bufê, há opções que chegam a R$ 69.

Para adoçar o passeio, sorvetes custam entre R$ 10 e R$ 15, e picolés podem ser encontrados por R$ 5. A cuca de uva, produto tradicional, aparece por R$ 16 a unidade de 900g. Também há geleias coloniais — em média R$ 20 a R$ 22 o pote — inclusive versões sem açúcar.

Compras: do souvenir ao presente especial

Os Pavilhões também reúnem lojas de vestuário, acessórios e produtos coloniais. Camisetas e bermudas partem da faixa de R$ 250, enquanto casacos de lã podem chegar a R$ 1 mil. Bolsas variam de R$ 200 a R$ 650. Bijuterias custam entre R$ 70 e R$ 150, e óculos de sol são encontrados entre R$ 169 e R$ 209.

Há ainda itens para casa, como edredons (R$ 99 para solteiro e R$ 180 para casal). Serviços também aparecem no roteiro, como corte de cabelo por R$ 50.

Diversão para as crianças

Para as famílias com crianças, os brinquedos infláveis oferecem 30 minutos de diversão por R$ 35. No parque de diversões instalado junto aos Pavilhões, os valores individuais giram em torno de R$ 15 por brinquedo. Há promoções, como cartela com quatro ingressos por R$ 50 no pagamento em dinheiro, reduzindo o custo por atração.

Shows nacionais

Para quem quiser curtir pelo menos um dos shows nacionais da programação da Festa, o ingresso mais barato sai, em média, por R$ 75, no setor Arena e Arquibancada, os mais distantes do palco. Para curtir a apresentação pertinho dos artistas, nos setores que oferecem mais conforto com open bar e open food, os preços partem de R$ 450.

A opção mais em conta é a última noite de shows, que será um "bailão" com Rainha Musical, San Marino e Tchê Garotos. Para essa apresentação, os ingressos custam a partir de R$ 55 no setor Arena.

Próximos shows

Som & Luz

Porthus Junior / Agencia RBS

O espetáculo Oblívio, que marcou a retomada do Som & Luz na Festa da Uva em 2024, é novamente atração do evento. Promovida em parceria com o Sesc Caxias, neste ano, a apresentação conta com mais artistas, sob o comando da diretora Zica Stockmans.

As apresentações ocorrem nas noites de 23 e 24 de fevereiro e 2, 3, 4 e 5 de março, sempre às 20h, contemplando alguns dos dias em que a população terá acesso gratuito ao parque — segundas e terças-feiras.

Para quem quiser assistir ao espetáculo, os ingressos saem a partir de R$ 5. Para o Som & Luz, é preciso comprar os bilhetes antecipados pelo site do Sesc ou presencialmente na unidade do Sesc Caxias do Sul.

Quanto custa, afinal?