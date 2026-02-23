Projeto Bombeiro Mirim em municípios da Serra está com inscrições abertas até 15 de março

O projeto tem como objetivo oferecer a crianças e adolescentes informações, orientações, treinamento e educação para prevenção de incêndios e acidentes. Ronei Sá / RBS TV

O projeto Bombeiro Mirim está com inscrições abertas até 15 de março. O curso é de 150 horas-aula, com início em abril, voltado para crianças e adolescentes de 10 a 12 anos completos.

Conforme o 5° Batalhão de Bombeiro Militar (5º BBM), são 24 vagas para cada município atendido pela corporação, sendo Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, Canela, Gramado, São Marcos, Vacaria, Veranópolis, além de Lagoa Vermelha e Taquara.

Dessas vagas, 12 são destinadas para crianças inscritas no CadÚnico. As demais serão sorteadas ao vivo pelo Instagram do Batalhão, no dia 17 de março, ainda sem horário definido. As inscrições devem ser feitas por meio do formulário eletrônico.

Leia Mais CSG confirma duplicação da RS-122 e construção de dois viadutos em Caxias do Sul

O programa

Conforme o edital divulgado pelo Corpo de Bombeiros, o projeto Bombeiro Mirim tem como objetivo oferecer a crianças e adolescentes informações, orientações, treinamento e educação que possam melhorar a percepção dos riscos e a prevenção de incêndios e acidentes.

O curso de Bombeiro Mirim será desenvolvido de abril a outubro ou novembro de 2026. Não será cobrada taxa de inscrição e nem mensalidade para a permanência do aluno no programa.

Endereços dos pelotões de Bombeiros na Serra