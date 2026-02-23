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Projeto Bombeiro Mirim em municípios da Serra está com inscrições abertas até 15 de março

O curso é destinado para crianças e adolescentes de 10 a 12 anos completos, sendo 24 vagas para cada cidade. Veja como participar

Renata Oliveira Silva

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