Geral

Sob a luz de velas
Notícia

Procissão luminosa da 148ª Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, ocorre na próxima segunda

Evento deve reunir mais de três mil pessoas no Centro e contará com arrecadação de alimentos para famílias atendidas pela paróquia

Pablo Ribeiro

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