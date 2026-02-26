Procissão luminosa da 148ª Festa de Santo Antônio, em Bento Gonçalves, ocorre na próxima segunda

O lema da celebração é "Na Casa de Santo Antônio somos todos irmãos". Maurício Poletto Deon / Divulgação

A Paróquia Santo Antônio, de Bento Gonçalves, dá início, nesta segunda-feira (2), à programação da 148ª Festa em honra ao padroeiro da cidade com a tradicional procissão luminosa. Neste ano, o lema da celebração é Na Casa de Santo Antônio somos todos irmãos.

A concentração ocorre a partir das 19h, na escadaria localizada no início da Rua Marechal Floriano, esquina com a Rua Estefânia Pasquali. A saída está marcada para as 19h30min, com trajeto pela Rua Marechal Deodoro até a chegada em frente ao Santuário Santo Antônio, prevista para as 20h.

Durante o percurso, os participantes caminharão à luz de velas, que serão distribuídas gratuitamente pela organização. A imagem do padroeiro será conduzida em um caminhão do Corpo de Bombeiros. A expectativa é reunir mais de três mil pessoas.

A atividade é voltada especialmente a alunos de escolas de inspiração católica das redes municipal e estadual, além de catequizandos e suas famílias, mas é aberta a toda a comunidade. Jovens do Curso de Liderança Juvenil (CLJ) também participam da programação, com canções e uma encenação em frente à prefeitura.

A expectativa é reunir mais de três mil pessoas. Maurício Poletto Deon / Divulgação

Além do caráter religioso, a procissão terá ação solidária. Haverá pontos de arrecadação de alimentos não-perecíveis na concentração e junto ao santuário. As doações serão destinadas à Casa Pão dos Pobres, pastoral social que atende mensalmente mais de 400 famílias.

Em caso de chuva, a programação será transferida para o dia 9 de março, no mesmo horário. O evento contará com apoio da Secretaria Municipal de Segurança e do Departamento Municipal de Trânsito (DMT), que irão orientar o tráfego.

Programação

Outra frente importante da programação é o calendário de visitas da imagem de Santo Antônio e da comissão de festeiros, que se inicia em 18 de março, no Lar do Ancião, e segue até 23 de maio. Serão 38 visitas a comunidades e paróquias da cidade, entidades e instituições como prefeitura, Apae, Hospital Tacchini, Penitenciária Estadual de Bento Gonçalves e o Santuário de Caravaggio, em Farroupilha.

A missa com bênção da saúde está prevista para o dia 24 de maio, às 15h. Já a Trezena será celebrada de 31 de maio a 12 de junho, sempre às 18h, no Santuário, com transmissões pelas redes sociais da paróquia. No dia 5 de junho, a missa será celebrada em italiano.