Prefeitura lança edital para conceder Castramóvel a universidade por até 10 anos

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Equipamento está sem uso desde 2023 por "questões burocráticas" Semma / Divulgação

Em uma segunda tentativa, a prefeitura de Caxias do Sul publicou nesta segunda-feira (23) o edital de concessão de uso do Castramóvel, unidade móvel de esterilização cirúrgica de pequenos animais, vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O vencedor deve ser conhecido no dia 18 de março.

Conforme o edital, a concessão é destinada a instituições de ensino com curso presencial de Medicina Veterinária aprovado pelo MEC, com regularização junto aos órgãos competentes e apresentação de responsável técnico. A vencedora será a instituição que oferecer o maior número de procedimentos excedentes ao mínimo previsto no edital (mil castrações de cães e gatos com microchipagem).

O total deve ser realizado ao longo dos cinco anos de vigência contratual, o que equivale a cem procedimentos por semestre ou 200 por ano. O contrato pode ser prorrogado por mais cinco anos.

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Entre as condições previstas, também está a probibição de subcontratação ou transferência total ou parcial do veículo. Em caso de extinção do contrato, o Município será reintegrado automaticamente na posse do bem, sem indenização à concessionária.

Segundo o titular da Semmas, Ronaldo Boniatti, os procedimentos serão realizados em animais encaminhados por ONGs que atuam na cidade.

— Essas castrações vão ser destinadas para as ONGs e o procedimento vai ser administrado também junto com o Departamento de Proteção Animal — afirma.

O Castramóvel foi adquirido com investimento de R$ 168 mil de emenda parlamentar do deputado Giovani Cherini (PL) e mais aporte da prefeitura de R$ 28 mil.

Tentativa frustrada no ano passado

O primeiro chamamento ocorreu em setembro de 2025, mas não houve interessados. ONGs da cidade ligadas à causa animal chegaram a se reunir para assumir o veículo, mas acabaram desistindo por questões financeiras.

Com isso, o "plano B" da prefeitura seria a negociação com o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). A Universidade de Caxias do Sul (UCS) tem um convênio com o município para castrações, mas a instituição não teria interesse no veículo por já ter um equipamento próprio.

Segundo o secretário Boniatti, apesar da disposição da FSG em assumir o castramóvel, foi necessário abrir um novo chamamento "por questões legais". A decisão da pasta foi optar por um leilão focado em instituições de ensino superior.

— De qualquer forma, teria que ser feito um edital porque toda a concessão da prefeitura com o privado tem que ser feita através de algum procedimento democrático. O processo que nós adotamos é um leilão em que vão ofertar (castrações) como compensação da cedência. Eles estarão utilizando a unidade, mas dão uma contrapartida para o município em forma de quantidade de procedimentos — explicou Boniatti.

Sessão pública