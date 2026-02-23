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Prefeitura lança edital para conceder Castramóvel a universidade por até 10 anos

Leilão é voltado a instituições com curso presencial de Medicina Veterinária; vencedora será a que oferecer maior número de castrações além do mínimo de mil procedimentos

Renata Oliveira Silva

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