Prefeitura lança edital para conceder Castramóvel a universidade por até 10 anos

Em uma segunda tentativa, a prefeitura de Caxias do Sul publicou nesta segunda-feira (23) o edital de concessão de uso do Castramóvel, unidade móvel de esterilização cirúrgica de pequenos animais, vinculada à Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas). O vencedor deve ser conhecido no dia 18 de março.
Conforme o edital, a concessão é destinada a instituições de ensino com curso presencial de Medicina Veterinária aprovado pelo MEC, com regularização junto aos órgãos competentes e apresentação de responsável técnico. A vencedora será a instituição que oferecer o maior número de procedimentos excedentes ao mínimo previsto no edital (mil castrações de cães e gatos com microchipagem).
O total deve ser realizado ao longo dos cinco anos de vigência contratual, o que equivale a cem procedimentos por semestre ou 200 por ano. O contrato pode ser prorrogado por mais cinco anos.
Entre as condições previstas, também está a probibição de subcontratação ou transferência total ou parcial do veículo. Em caso de extinção do contrato, o Município será reintegrado automaticamente na posse do bem, sem indenização à concessionária.
Segundo o titular da Semmas, Ronaldo Boniatti, os procedimentos serão realizados em animais encaminhados por ONGs que atuam na cidade.
— Essas castrações vão ser destinadas para as ONGs e o procedimento vai ser administrado também junto com o Departamento de Proteção Animal — afirma.
O Castramóvel foi adquirido com investimento de R$ 168 mil de emenda parlamentar do deputado Giovani Cherini (PL) e mais aporte da prefeitura de R$ 28 mil.
Tentativa frustrada no ano passado
O Castramóvel foi alvo de fiscalizações de vereadores em março de 2025. Com isso, foi revelado que o veículo estava sem uso desde 2023 por "questões burocráticas". Após a situação vir a público, a Semmas tentou buscar interessados para operarem a unidade.
O primeiro chamamento ocorreu em setembro de 2025, mas não houve interessados. ONGs da cidade ligadas à causa animal chegaram a se reunir para assumir o veículo, mas acabaram desistindo por questões financeiras.
Com isso, o "plano B" da prefeitura seria a negociação com o Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG). A Universidade de Caxias do Sul (UCS) tem um convênio com o município para castrações, mas a instituição não teria interesse no veículo por já ter um equipamento próprio.
Segundo o secretário Boniatti, apesar da disposição da FSG em assumir o castramóvel, foi necessário abrir um novo chamamento "por questões legais". A decisão da pasta foi optar por um leilão focado em instituições de ensino superior.
— De qualquer forma, teria que ser feito um edital porque toda a concessão da prefeitura com o privado tem que ser feita através de algum procedimento democrático. O processo que nós adotamos é um leilão em que vão ofertar (castrações) como compensação da cedência. Eles estarão utilizando a unidade, mas dão uma contrapartida para o município em forma de quantidade de procedimentos — explicou Boniatti.
Sessão pública
A sessão pública para apresentação de lances no leilão ocorre dia 18 de março de 2026, às 9h, na Central de Licitações (Cenlic), no Centro Administrativo Municipal (Rua Alfredo Chaves, 1.333, Bairro Exposição).