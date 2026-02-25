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Prefeitura e Coordenadoria de Educação do Estado buscam soluções para transporte escolar em Caxias do Sul 

Com novo decreto municipal, alunos do interior do município estão com dificuldades de acessar o serviço. Smed e 4ª CRE dizem que casos estão sendo analisados individualmente

Renata Oliveira Silva

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