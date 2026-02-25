Prefeitura e Coordenadoria de Educação do Estado buscam soluções para transporte escolar em Caxias do Sul 

Uma reunião com o chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, e órgãos da educação e transporte foi realizada na tarde desta quarta para alinharem estratégias. Neimar De Cesero / Agencia RBS

As mudanças no fornecimento do transporte escolar para alunos estaduais e municipais de Caxias do Sul seguem gerando reclamações entre os pais. Nesta quarta-feira (25), foi realizada mais uma reunião de trabalho entre as secretarias da Educação, do Transporte, do Planejamento e 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE) para alinharem novos trajetos e tratarem sobre casos de estudantes do interior.

O foco do encontro foram alunos das localidades Linha 30, Linha 40, Santa Justina e Altos de Galópolis que ficaram sem o transporte a partir do novo decreto municipal que estabelece o fornecimento do deslocamento somente para estudantes que não possuem vaga em escola do zoneamento (até 2km da residência) e que não tenham linhas de transporte coletivo acessíveis.

Segundo a secretária da Educação, Marta Fattori, no dia 30 de dezembro, os contratos com as empresas de transporte escolar rural e urbano foram encerrados, sendo aberto um novo processo de licitação, com a extensão dos acordos por mais três anos. Com isso, houve dificuldades em alinhar as demandas das novas empresas cadastradas, novos alunos e novos zoneamentos, contudo, tanto a Smed quanto a 4ª CRE seguem dando prioridade para estudantes da zona rural que estão dentro da legislação federal.

— O que a legislação prescreve? Que todos os alunos residentes em zona rural são transportados, desde que a escola esteja a mais de 1km longe da sua casa. Tivemos algumas modificações nos roteiros para atender esse ou aquele aluno, porém, pode acontecer mais alterações nos trajetos, principalmente, alunos com necessidades especiais. Então, nós temos várias coisas que nós estamos agora ajustando — destaca Marta.

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No caso do transporte urbano, com a mudança do decreto, a secretária pontuou que ainda estão analisando caso por caso para oferecer uma solução.

— Agora nós estamos num período onde a gente está fazendo todos esses ajustes. Então, às vezes a gente precisa da Secretaria de Transporte e Mobilidade para que, junto com a Visate, faça alguns percursos que até então não tinham. E ajustes nos percursos para atender os alunos que estão chegando para nós — salienta Marta.

A titular da pasta também explicou que todos os estudantes, tanto os menores de 12 anos que utilizam os transportes fretados, quanto os maiores que utilizam o coletivo urbano, são acompanhados por monitores.

— No transporte urbano, no caso específico do nono ano, que tem mais de 12 anos, nós colocamos um monitor, eles não estão sozinhos. Desde o ônibus, eles acompanham todo o trajeto e largam na frente da escola, pegam na frente da escola e largam próximo à sua casa. No transporte fretado do município também, mesma situação — reforça.

Alunos com difícil acesso ao transporte

Além das localidades de Linha 30, Linha 40, Santa Justina e Altos de Galópolis, em que parte são consideradas urbanas e outra rural, outros casos vêm chamando a atenção com a alteração do decreto como Santa Lúcia do Piaí e Conceição da Linha Feijó, interior do Desvio Rizzo.

Conforme explicou o produtor cultural, Darlan Gebing, seu sobrinho, de oito anos, utilizava o transporte fretado até a Escola Municipal Carlin Fabris, no Desvio Rizzo, entretanto, com a mudança do decreto, o serviço foi retirado.

— No ano passado, meu sobrinho, de oito anos, teve acesso ao transporte escolar normalmente. Porém, neste ano, o benefício foi negado com base nessa regra. E nenhuma empresa particular atende a região que moramos, pois é muito afastada — conta.

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Além disso, explicou que a família já buscou a Smed, mas negaram o transporte pela escola estar menos de 2km de distância da residência, contudo, o trajeto não tem segurança.

— É só mato, estrada de chão, perigosa para uma criança de oito anos. A questão é essa, a lei diz uma coisa, mas a realidade é outra — diz o tio.

Trajeto que o sobrinho teria que caminhar para chegar na escola no Desvio Rizzo Arquivo pessoal / Divulgação

Para conseguirem levar o sobrinho na instituição, Darlan relata que os avós precisam faltar ao trabalho para acompanhar o neto.

— Às vezes o avô deixa de trabalhar para levar, às vezes a vó leva ele de transporte público. A questão é que sozinho ele não pode fazer esse trajeto — pontuou.

No caso de Santa Lúcia do Piaí, o morador Sandro Giacomin, comentou que, com a troca dos roteiros, os estudantes estão demorando cerca de 1h30min para chegarem em casa. Porém, ele destacou que a Smed se comprometeu a tentar resolver a situação nos próximos dias.

— Eles saem 11h45min da escola e chegam 13h15min em casa. Ficam 1h, 1h30min dentro do transporte. A partir de quinta (26) parece que vão melhorar isso. Vamos ver se isso se confirma. Diziam que era para cortar gastos, mas tem outras formas de cortar gastos, mas não pelo transporte — reforça Giacomin.

Questionado sobre essa localidade e outras que também foram afetadas com essa alteração, a secretária salientou que é necessário que cada responsável se direcione à Smed e leve seus relatos.