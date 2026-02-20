Ponto de Safra é aberto na EPI Floresta, em Caxias do Sul

Ponto de Safra na EPI Floresta, em Caxias do Sul. Ricardo Rech / Divulgação

O Ponto de Safra foi oficialmente aberto nesta sexta-feira (20) na EPI Floresta, no bairro Floresta, em Caxias do Sul. A feira, agora, ocorre semanalmente às sextas, das 11h às 19h30min, no local. Com o endereço adicional, as duas estações de transporte coletivo público do município passam a contar com a iniciativa.

Na edição da EPI Floresta, a feira conta com uma agroindústria, vendedores de banana e outras cinco associações de produtores rurais que comercializam hortifrutigranjeiros. A ação tem apoio da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) e da Visate.

— O objetivo é que os passageiros do transporte coletivo possam ter acesso às frutas, verduras e demais produtos da estação no momento em que se deslocam ou retornam para casa — afirmou o secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caxias, Rudimar Menegotto.

O Ponto de Safra é uma modalidade de feira na qual os hortigranjeiros são vendidos em porções pré-definidas e a um preço fixo. Atualmente, cada sacola é vendida a R$ 3, sendo que o peso de cada produto varia toda a semana, de acordo com a cotação de preços divulgada pela Ceasa Serra.

Com a nova adição, a feira passa a ter cinco pontos em Caxias todas as sextas: