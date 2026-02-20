Geral

Confira os bairros afetados
Notícia

Parada programada do sistema Faxinal, em Caxias, deve afetar abastecimento de água em mais da metade da cidade

Samae vai realizar intervenções na Estação de Tratamento do Parque da Imprensa e em uma adutora de água bruta. Sistema abastece 57% da população caxiense

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS