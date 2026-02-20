Parada programada do sistema Faxinal, em Caxias, deve afetar abastecimento de água em mais da metade da cidade

O Sistema Faxinal vai ter uma parada programada na manhã da próxima terça-feira (24). Segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), isso ocorrerá para a instalação de descarga em uma adutora de água bruta, em Ana Rech, e ajustes das comportas da Estação de Tratamento do Parque da Imprensa, em Lourdes.
Dessa forma, o fornecimento de água será interrompido às 6h para execução dos trabalhos. A previsão é de restabelecer o sistema no começo da tarde, com normalização do abastecimento à noite. A parada pode afetar o fornecimento de água nos bairros atendidos pelo Faxinal, caso os reservatórios esvaziem durante a operação. Consumidores com caixa d’água não devem ser impactados.
O Sistema Faxinal abastece a 57% da cidade, ou seja, mais de 260 mil pessoas. O Samae também afirma que fará manobras nas redes durante esse período para reduzir o risco de falta de água e recomenda à população o uso racional neste período.
Locais que poderão ter intermitência no fornecimento de água:
Aeroporto, Altos do Santiago, Alvorada, Arcobaleno, Bela Vista, Bom Pastor, Centro (parte), Charqueadas, Cidade Nova, Cinquentenário, Cohab, Conceição da Linha Feijó, Conquista, Consolação, Cristo Redentor, Cruzeiro, Dambroz, De Zorzi, Desvio Rizzo, Distrito Industrial, Dom Pedro II, Esplanada, Exposição, Floresta, Forqueta, Galópolis, Giuseppe Formolo, Glória, Jardim Alpino, Jardim do Aeroporto, Oriental, Jardim Alpino, Jardim do Aeroporto, Jardim Planalto, Jardim Oriental, Jardim Teresópolis, Juventude, Kayser, La Paloma, Madrid, Marechal Floriano, Medianeira, Michelin, Monte Carmelo, Monte Reale, Montes Claros, Morumbi, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Caravaggio, Novo Amanhã, Paiquerê, Panazzolo, Parque das Rosas, Parque Sanvitto, Petrópolis, Planalto, Planalto/Rio Branco, Presidente Vargas, Recanto dos Pássaros, Residencial Colina do Lago, Residencial Santa Mônica, Rio Branco, Rubiano, Salgado Filho, Samuara, Santa Clara, Santa Corona, Santos Dumont, Sanvitto, São Caetano, São Francisco, São Gabriel, São Leopoldo, São Lucas, São Luiz, São Luiz da 6ª Légua, São Pedro, São Pelegrino, São Salvador, São Vicente, São Victor Cohab, Sol Nascente, Tirol, Tisatto, Treviso, União, Vera Cruz, Verona, Vila Assunção, Vila Bortolini, Vila do Rosário, Vila dos Pássaros, Vila Gaúcha, Vila Hípica, Vila Ipiranga, Vila Leon, Vila Lola, Vila Mari, Vila Modena, Vila Pezzi, Vila Pontalti, Vila Romana, Vila Rugeri, Vila Sindical e Vila Verde.