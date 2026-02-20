Parada programada do sistema Faxinal, em Caxias, deve afetar abastecimento de água em mais da metade da cidade

Normalização do abastecimento deve ocorrer à noite Márcio Serafini / Samae / Divulgação

O Sistema Faxinal vai ter uma parada programada na manhã da próxima terça-feira (24). Segundo o Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae), isso ocorrerá para a instalação de descarga em uma adutora de água bruta, em Ana Rech, e ajustes das comportas da Estação de Tratamento do Parque da Imprensa, em Lourdes.

Dessa forma, o fornecimento de água será interrompido às 6h para execução dos trabalhos. A previsão é de restabelecer o sistema no começo da tarde, com normalização do abastecimento à noite. A parada pode afetar o fornecimento de água nos bairros atendidos pelo Faxinal, caso os reservatórios esvaziem durante a operação. Consumidores com caixa d’água não devem ser impactados.

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O Sistema Faxinal abastece a 57% da cidade, ou seja, mais de 260 mil pessoas. O Samae também afirma que fará manobras nas redes durante esse período para reduzir o risco de falta de água e recomenda à população o uso racional neste período.

Locais que poderão ter intermitência no fornecimento de água: