Palácio da Uva nos Pavilhões, em Caxias do Sul, completa 30 anos

Agora, em 2026, o espaço completa 30 anos e volta a ser um ponto de degustação da fruta. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi em 1996 que a uva ganhou ainda mais destaque nos Pavilhões, em Caxias do Sul, ano em que foi criado no local o Palácio da Uva. Agora, em 2026, o espaço completa 30 anos e volta a ser um ponto de degustação da fruta, após ter outros usos nas três últimas edições.

Quem esteve à frente do projeto de criação foi Jaime Lovatel, que era o responsável pela exposição e distribuição da uva na Festa de 1996. Segundo ele, a ideia era organizar um local para que o público pudesse degustar a fruta com maior comodidade.

— A uva sempre ocupava o local que sobrasse dentro dos dois pavilhões. Então isso era ruim para a área da viticultura, principalmente para as uvas finas, com o calor que temos aqui nos Pavilhões — lembra Lovatel.

Assim, uma grande missão foi montada a pedido do então presidente da Festa, Nestor Perini. Lovatel recorda que foram muitas as ideias buscadas, até que emparcaram para a Flórida, nos Estados Unidos, onde visitaram alguns parques temáticos. A comitiva contava com representantes de diversos setores, como historiadores, pessoas ligadas à gastronomia, hotelaria e indústria, responsáveis por coletar informações. Essa viagem ocorreu entre 1994 e 1995.

Por lá, Lovatel encontrou um pavilhão alemão que se encaixava perfeitamente com sua necessidade. Uma das ideias dele era de que o público tivesse a opção de degustar a uva, limpar as mãos e descartar a sujeira, sem a necessidade de caminhar por toda a Festa segurando os cachos.

Já em Caxias, o local escolhido para a instalação foi aos fundos do Pavilhão 2 no Parque de Eventos. Mas, para isso, foi preciso a elaboração de ao menos quatro projetos para se chegar na proposta final. Uma das mudanças necessárias foi a instalação de vidros para que o público pudesse ter uma visão panorâmica da cidade:

— Como sempre houve a distribuição de uva, nós tentamos buscar um local onde as pessoas pudessem consumir essa uva de uma forma tranquila. E nós achamos esse local aqui, um local de descanso, mas um descanso que pudesse contemplar algo. E o algo que eu queria contemplar era a nossa cidade. É uma das visões mais bonitas que nós temos aqui, principalmente à noite.

E por que o nome de Palácio das Uvas? Para Lovatel, a resposta é muito clara: a fruta é a rainha da Festa.

— Eu sempre achava que como ela era a rainha, ela tinha que ter um espaço especial. Por isso que nós criamos esse ambiente aqui. Eu fico muito grato a aqueles que aceitaram a ideia e contribuíram — diz.

Retorno da degustação

O Palácio das Uvas volta, neste ano, a ser um local de degustação da fruta após três edições — não houve distribuição no local em 2019, 2022 e 2024. Assim, os visitantes terão dois locais para isso, o outro é bem na entrada dos Pavilhões. Tudo disso de forma gratuita e à vontade.

Neste ano, o local também será o palco do Brinde no Mirante, que ocorre todos os dias às 18h30min. A proposta é que o visitante deguste um bom vinho ou suco, aproveitando o pôr-do-sol, com vista panorâmica da cidade. Não é necessário pagar ingresso para entrar no Mirante, o visitante paga apenas a bebida escolhida para brindar.

Durante os 18 dias de Festa serão distribuídas 150 toneladas de uva, todas adquiridas de produtores locais. E, pela primeira vez, haverá um dia da Festa no qual toda a uva distribuída será orgânica. Será na quinta-feira, dia 26.

Até 8 de março

A Festa da Uva segue em Caxias do Sul até o dia 8 de março. Os Pavilhões estarão abertos de segunda a quinta-feira das 14h às 22h. Nas sextas-feiras, a Festa da Uva acontece das 14h às 23h, enquanto nos sábados das 10h às 23h e nos domingos das 10h às 22h.