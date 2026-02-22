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"Casa da rainha da Festa"
Notícia

Palácio da Uva nos Pavilhões, em Caxias do Sul, completa 30 anos

Inspirado em modelo alemão visto nos Estados Unidos, local foi criado para a edição de 1996; em 2026 ele volta a ser um ponto de degustação da fruta. Expectativa é de distribuição de 150 toneladas de uva ao longo dos 18 dias de evento 

Marcos Cardoso

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Leonardo Portella

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