Obras alteram trânsito em três bairros de Caxias do Sul neste sábado

A implantação de redes de esgoto é fundamental para a preservação da saúde da população e dos recursos hídricos. Márcio Serafini / Divulgação

Três bairros de Caxias do Sul serão afetados por obras de implantação de redes de esgotamento sanitário neste sábado (21). Os bloqueios do trânsito são parciais, com momentos de interrupção total durante a execução dos trabalhos.

No Jardim América, a Rua Mário Behring tem pontos de bloqueio total entre a General Arcy da Rocha Nóbrega e o final da via.

No Parque Oásis, os trabalhos ocorrem na Rua Bortolo Zanrosso, entre Orlando Bruneta e Antônio Danielli, com bloqueio parcial.