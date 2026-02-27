Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta sexta-feira 27/2

CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Albino Pedro Limberger, 86. Sepultado nesta quinta-feira (26), no Cemitério Público de Rincão Del Rey, em Rio Pardo.
- Luiz Roberto Kervald, 60. Sepultamento nesta sexta-feira (27), às 9h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Ana Maria dos Santos, 83. Sepultada nesta quinta-feira (26), no Cemitério Público.
- Mário Katerski, 90. Sepultado nesta quinta-feira (26), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Martha Arenhardt Muller, 90. Sepultada nesta quinta-feira (26), no Cemitério da comunidade Sagrado Coração de Jesus, em Vale Real.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Olga Basso, 77. Cremada nesta quinta-feira (26).
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Marcial Torres Tesch, 43. Cremação nesta sexta-feira (27), às 10h. Velado na Capela C.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Josefina Inês Calgaro Debortoli, 68. Cremada nesta quinta-feira (26).
SÃO MARCOS
Capela São José (54) 3291-1559
- Maria do Patrocínio da Silva, 85. Sepultada nesta quinta-feira (26), no Cemitério da comunidade de São Bernardo, em Campestre da Serra.