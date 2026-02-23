Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta segunda-feira 23/2

BENTO GONÇALVES
Capela São José - (54) 3452-1660
- Sergio Giacomello, 77. Cremado neste domingo (22).
CARLOS BARBOSA
Capelas Funerárias Caravaggio - (54) 3461-2262
- Cita Maria Zwirtes Werner, 89. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério de Nossa Srª da Saúde, na Linha Ely.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor - (54) 3225-1011
- Lydia Polesso da Silva, 86. Sepultamento nesta segunda-feira (23), às 10h, no Cemitério de Lourdes.
- Marcelo Noronha, 54. Sepultado neste domingo (22), no Cemitério Santos Anjos.
- Marigelis Benetti, 61. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério Santos Anjos.
- Sergio Prezzi, 84. Sepultado neste domingo (22), no Cemitério Público Municipal.
- Teresinha Luciane de Oliveira Palhano, 56. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério do Rosário II.
Capelas São Francisco - (54) 3223-2511
- Jacira Alves Boeno, 76. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério Santa Clara, em Vacaria.
- Eni Salete Barbosa Lunardi, 59. Sepultamento nesta segunda-feira (23), às 10h, no Cemitério da Sociedade do Bairro Desvio Rizzo.
Memorial Capelas São José - (54) 3028-8888
- Sali Maria Kuhn, 81. Cremada neste domingo (22).
- Waldir Salvador, 75. Sepultado neste domingo (22), no Cemitério da Sociedade do Bairro Santa Catarina.
FARROUPILHA
Memorial São José - (54) 3261-1100
- Ana Camilotti Bergonci, 88. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
- Guerino Antonio Pasquale, 94. Sepultado neste domingo (22), no Cemitério Público Municipal de Farroupilha.
NOVA ROMA DO SUL
Funerária CCR - (54) 3292-5445
- Duilio Menin, 77. Sepultado no sábado (21), no Cemitério de Castro Alves.
SÃO MARCOS
Capela São José - (54) 3291-1559
- Rosa Maria Daros Quissini, 71. Sepultada neste domingo (22), no Cemitério Público Municipal de São Marcos.
VACARIA
Funerária Lovato - (54) 3231-1370
- André Luis Boeira de Vargas, 66. Sepultado neste domingo (22), no Cemitério São Francisco.