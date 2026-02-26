Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quinta-feira 26/2

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Oscar Althaus, 88. Sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério Público.
- Rodrigo Mejolaro, 49. Sepultamento nesta quinta-feira (26), às 9h, no Cemitério Santa Eulália, em Linha Eulália Alta.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- José Ricardo Barth de Andrade, 69. Sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério do Bairro São Caetano.
- Eliseu Luiz Ringer Martins, 76. Sepultamento nesta quinta-feira (26), às 14h, no Cemitério Público.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- Carlos Rodrigues de Oliveira, 68. Sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério dos Santos Anjos.
- Vitalina Bonatto, 80. Sepultada nesta quarta-feira (25), no Cemitério São Luiz da 6ª Légua.
- Alcir Sadi Homrich Machado, 75. Cremação nesta quinta-feira (26), às 11h30min. Velado na Sala A.
- Ivete Maria Chemello, 72. Cremação nesta quinta-feira (26), às 9h30min. Velado na Sala D.
FLORES DA CUNHA
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Graciosa Polidoro Ulian, 99. Sepultada nesta quarta-feira (25), no cemitério da comunidade Santo Antônio, na Linha 80.
- Euclides Schiavenin, 73. Sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério Público.
VACARIA
Funerária Lovato (54) 3231-1370
- Odilon Carlotto, 74. Sepultado nesta quarta-feira (25), no Cemitério de Cerro da Rapadura, em Maximiliano de Almeida.
Funerária Sagrada Família (54) 3231-1002
- Fátima Francisca de Paula e Silva, 69. Sepultamento nesta quinta-feira (26), às 9h30min, no Cemitério Santa Clara.