Obituário em Caxias e região: confira a lista de falecimentos desta quarta-feira 25/2

BENTO GONÇALVES
Capela São José (54) 3452-1660
- Arí da Silva, 72. Sepultado nesta terça-feira (24), no Cemitério Público São Roque.
CAXIAS DO SUL
Capela Cristo Redentor (54) 3225-1011
- Avelino Riboldi, 91. Cremado nesta terça-feira (24).
- Darci Xavier Ambrozini, 72. Sepultado nesta terça-feira (24), no Cemitério dos Santos Anjos.
Capelas São Francisco (54) 3223-2511
- José Thomasini, 85. Sepultado nesta terça-feira (24), no Cemitério São Roque de Farroupilha.
- Laudyr Jaconi, 90. Sepultado nesta terça-feira (24), no Cemitério Público.
Memorial Capelas São José (54) 3028-8888
- Lauvir Scussel, 84. Sepultado nesta terça-feira (24), no Cemitério Parque.
- Ondina Formolo, 88. Sepultada nesta terça-feira (24), no Cemitério de São Virgilio da 6ª Légua.
FARROUPILHA
Memorial São José (54) 3261-1100
- Naide Maria Gasperin, 65. Cremada nesta terça-feira (24).
- Pedro Rafael Perez Moreno, 58. Sepultado nesta terça-feira (24), no Cemitério Público.
FLORES DA CUNHA
Funerária CCR (54) 3292-5445
- Maria Conceição Soares Fiorentini, 75. Cremada nesta terça-feira (24).
Memorial São Miguel Arcanjo (54) 3292-2030
- Terezinha Tormen Camana, 63. Sepultada nesta terça-feira (24), no no Cemitério da sociedade de Nova Pádua.