Município de Antônio Prado celebra o enoturismo com o evento Vino in Piazza

3ª edição do Vino in Piazza acontece no dia 21 de março Sibele Pitt Camana / Divulgação

Com entrada gratuita, a prefeitura de Antônio Prado promove a 3ª edição do evento Vino in Piazza, dia 21 de março, das 17h às 23h. O encontro integra o calendário cultural do município e é referência em enoturismo na Serra.

Esta edição contará com 12 vinícolas e 10 bancas gastronômicas. Ao longo deste ano, o projeto será realizado em outros municípios da região, com o objetivo de fortalecer a cultura e o empreendedorismo local.

Antônio Prado foi reconhecida pela ONU Turismo como uma das Melhores Vilas Turísticas do Mundo (Best Tourism Villages), projetando a Serra gaúcha no cenário internacional.

Programe-se: