Motociclista morre em acidente na RS-115, em Gramado

Um motociclista de 21 anos, identificado como Eduardo Rodrigues Sager, morreu após um acidente na RS-115, em Gramado, na tarde de domingo (23). A colisão também envolveu dois automóveis, um Uno e um Civic, no Km 34, por volta de 16h20min.

Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, a motocicleta trafegava no sentido Três Coroas–Gramado, quando colidiu lateralmente com o veículo Uno, que deslocava-se no sentido contrário.

Com o impacto, o condutor da motocicleta e o próprio veículo atingiram o automóvel Civic, que também se deslocava no sentido Gramado–Três Coroas.

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Sager chegou a ser encaminhado para atendimento médico, mas morreu logo depois. A motorista do Uno, uma mulher de 45 anos, foi socorrida com ferimentos graves. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

O sepultamento do jovem está marcado para as 19h desta segunda-feira, no Cemitério de Três Coroas.