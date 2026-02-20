Morte de peixes é registrada pela segunda vez neste ano no Arroio Pinhal, em Caxias do Sul 

Peixes mortos foram flagrados por moradores, em segundo episódio do ano. Clark Moschen / Divulgação

Pela segunda vez neste ano, peixes surgiram mortos no Arroio Pinhal, em Galópolis, bairro de Caxias do Sul. Moradores das proximidades registraram nesta sexta-feira (20) os animais sem vida, boiando na água.

Em 16 janeiro, as águas do arroio estavam com tons escuros e com espuma nas margens. Peixes mortos também foram observados. A segunda ocorrência foi em 31 de janeiro, quando uma densa camada de espuma apareceu na água.

Amostras da água do arroio foram coletadas e encaminhadas para análise na Universidade de Caxias do Sul (UCS). O resultado, divulgado no início de fevereiro, indicava presença de alumínio nas águas.

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No episódio anterior, o responsável pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), Ronaldo Boniatti, havia dito que o material seria utilizado no tratamento e efluentes e pode ter sido jogado no Arroio Pinhal por uma empresa.