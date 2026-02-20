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Em Galópolis 
Notícia

Morte de peixes é registrada pela segunda vez neste ano no Arroio Pinhal, em Caxias do Sul 

Análise feita com amostras da água do arroio apontaram presença de alumínio. Outro episódio ocorreu em janeiro. Na época, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente suspeitava que material irregular tenha sido jogado na água

Tamires Piccoli

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