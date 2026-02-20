Má conservação das calçadas no Centro de Caxias preocupa pedestres e provoca acidentes: de quem é a responsabilidade?

Ponto da Rua Sinimbu, próximo à Rua Garibaldi, com problemas no calçamento. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Basta circular pela região central de Caxias do Sul para reparar em um problema corriqueiro: a conservação das calçadas. Em alguns pontos, há desgaste ou desníveis, em outros, raízes de árvores causam ondulações no concreto. Obras também restringem ou dificultam a circulação dos pedestres.

Nesta semana, a reportagem do Pioneiro passou por trechos de três das principais vias centrais, as ruas Sinimbu e Pinheiro Machado, além da Avenida Júlio de Castilhos. O percurso foi feito entre as ruas Marechal Floriano e Marquês do Herval.

A aposentada Ruth Stahlschmidt, 86 anos, mora na Rua Sinimbu, entre a Marechal e a Garibaldi. Neste início do ano, ainda está de férias da ginástica, que faz no bairro São Pelegrino. Mesmo assim, caminha todos os dias pelo Centro.

Ruth repara nas dificuldades enfrentadas, principalmente, pela população mais velha. Ela mesma já sofreu ao menos duas quedas e acredita que a insegurança é grande. Próximo à casa dela, há problemas no calçamento, como falta de cobertura.

— Eu caí na (Rua) Borges, não sei se tropecei, não tenho certeza, só sei que parecia que uma mão me fez cair, e depois caí em outro local. E eu fiquei bem insegura de caminhar. Eu caminho olhando para o chão por causa das calçadas — conta.

Quem também mora no Centro, mas na Avenida Júlio, próximo ao Hospital Pompéia, é a aposentada Deizi Maria Mantovani, 79. E, para além da conservação, também critica a limpeza das calçadas.

— Não (cai), graças a Deus, mas as calçadas estão péssimas, todas — relata.

Moradora do Desvio Rizzo, na Zona Oeste, a costureira Jobira Lopes, 68, tem como rotina ir ao Centro buscar itens para o trabalho ou para fazer exames médicos. Ela tem uma fratura na rótula do joelho direito, mas relata que se fizer a cirurgia poderá perder a mobilidade da perna. Além disso, tem desgaste no quadril. Assim, caminha utilizando uma muleta, o que a auxilia a ter mais segurança:

— Eu me cuido muito porque sei como é o perigo. Mas vai fazer o quê? Exigir, não adianta, precisa arrumar, tudo não dura a vida inteira, nem a gente, imagina as calçadas... Tem que conservar para que não tenha perigo de cair. Se uma pessoa nova cair, é mais fácil se curar, mas se for pessoa de idade é mais difícil, (pode) pegar infecção e tudo o quanto é coisa.

A professora Júlia Liege Zulian Maeski de Mello, 21, caminha todos os dias pelo Centro e compartilha a percepção de que há pontos a se melhorar no calçamento público:

— Eu ando diariamente e têm vários buracos, as pessoas podem até acabar se machucando. Algo muito forte é que uma vizinha minha quebrou o pé colocando em um buraco na rua ali na Moreira César. Acredito que sim (precisa de atenção), principalmente na frente das lojas — relata Júlia.

E quem resolve?

A responsabilidade por manter e conservar as calçadas é do proprietário, seja de um terreno público ou privado. A explicação é dada por Rodrigo Lazzarotto, superintendente de fiscalização da Secretaria Municipal e Urbanismo:

— A exceção se dá quando há uma obra que a prefeitura realiza. Podemos ver que a cidade está virada em um campo de obras em relação à drenagem, muitas vezes existem problemas de galerias por excesso de chuva, principalmente próximo às bocas de lobo, a calçada se levanta por excesso de água, aí é uma responsabilidade da prefeitura. Ou quando ela faz uma obra próxima de um local de calçada também é responsável pela adequação.

Sobre os pontos em que, por exemplo, as árvores acabam levantando o calçamento, Lazzarotto diz que essa é uma questão mais delicada. Além das fiscalizações da SMU, é necessário que as secretarias de Gestão Urbana e Meio Ambiente e Sustentabilidade também analisem o caso, já que pode se tratar de uma espécie nativa. Além disso, é importante ressaltar que até mesmo os terrenos sem construções precisam de calçamento.

Atualmente, o Urbanismo conta com 23 fiscais que são divididos em zonas. Conforme Lazzarotto, ao lado dos Habite-se e liberação de alvarás, o calçamento está entre os principais assuntos de fiscalização da pasta, a maioria das denúncias é feita pelo 156 e pelos vereadores.

O superintendente também alerta que o processo de fiscalização é bastante complexo porque, em alguns casos, não é possível localizar o proprietário do terreno. Mas, quando o poder público consegue, o notifica para que resolva em 30 dias, o que pode ser prorrogado para 60 dias. Em caso de não cumprimento, a multa pode variar de 10 a 20 Valor de Referência Municipal (VRMs), que tem o custo de R$ 48,99 cada.

É obrigatório ter piso tátil?

Outra percepção da reportagem ao circular pelo Centro é quanto ao piso tátil — revestimento de sinalização com texturas e cores contrastantes, essencial para a orientação e segurança de pessoas com deficiência visual ou baixa visão. Em alguns pontos não há essa sinaliação, e em outros estão avariados.

Lazzarotto afirma que esse assunto deverá ser alterado na revisão do Código de Posturas, principalmente sobre a obrigatoriedade de estar em todas as calçadas:

Assunto do piso tátil deverá ser revisto na atualização do Código de Posturas. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

— Ele é um pouco subjetivo, nos parece que o texto quer dizer que sim, mas não é determinante. Ele é determinante para questões de obstáculos, e ele não coloca a ligação com vias públicas (por exemplo) como obrigatoriedade. Os fiscais têm notificado sim, principalmente quando tem Habite-se e prédios novos, todos exigem a colocação do piso tátil.

Segundo ele, o artigo 248 do atual Código de Posturas orienta que o piso tátil deve ser: "obrigatoriamente antiaderente, antiderrapante e com durabilidade e resistência compatíveis pare receber grande fluxo de pedestres e garantir a segurança e a incolumidade física do deficiente visual".

E o calçamento da Júlio?

A Avenida Júlio de Castilhos carrega um pouco da história de Caxias do Sul e tem uma característica que a torna única: o calçamento em pedras brancas e rosadas, presente, principalmente na região central. No entanto, isso vem mudando ao longo dos últimos anos, já que tem sido mudado.

Rosana Guarese, diretora da Divisão de Proteção ao Patrimônio Histórico (DIPPAHC), explica que não existe uma lei municipal que diga que o calçamento da Júlio precise ser feito com essas pedras. No entanto, afirma que há uma valorização histórica e reconhecimento pela diferenciação.

— A Júlio de Castilhos é diferente das demais (ruas) que temos no Centro por ter um canteiro (central), um calçamento diferenciado que foi feito em determinado momento, e pelas características específicas. Temos, de maneira geral, esse entendimento por uma questão legal de estar dentro do chamado Centro Histórico, que é o nosso zoneamento, e pelo valor da Júlio e quantidade de bens históricos que tem nela — explica Rosana.

Ideal é que o calçamento siga o padrão na Avenida Júlio de Castilhos. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Mesmo assim, Rosana afirma que o ideal seria seguir o padrão criado nos anos 1990.