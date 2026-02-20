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Má conservação das calçadas no Centro de Caxias preocupa pedestres e provoca acidentes: de quem é a responsabilidade?

A aposentada Ruth Stahlschmidt, 86 anos, já caiu duas vezes. Prefeitura alega que situação é uma das que mais gera demandas na Secretaria de Urbanismo

Marcos Cardoso

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