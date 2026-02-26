Licitação da primeira etapa das obras do Parque Rural em Caxias do Sul tem 10 interessados 

O parque será construído na Estrada Municipal Anathalia Gazzana Marchesi, no distrito de Vila Seca Fokuss Videojornalismo / Divulgação

A licitação da primeira etapa das obras do Parque Rural de Caxias do Sul teve 10 empresas interessadas. Dessas, duas estavam acima do preço e a primeira colocada foi inabilitada por problemas no balanço patrimonial. O processo licitatório, que iniciou nesta quarta-feira (25), segue agora em negociação com a segunda colocada. A expectativa é iniciar as obras ainda no primeiro semestre.

A primeira etapa compreende a cancha de laço e de provas com um orçamento de cerca de R$ 2,5 milhões. O parque será construído na Estrada Municipal Anathalia Gazzana Marchesi, nas proximidades da comunidade de Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Vila Seca, ocupando um terreno de quase 62 hectares.

Conforme o presidente da Comissão de Instalação do Parque Rural, Ricardo Daneluz, as propostas ainda estão em análises, então não há uma empresa vencedora.

— Nos aproximamos de um momento bastante esperado. O resultado está ainda na questão da análise dos documentos das empresas classificadas, onde cabem ainda recursos e despachos, mas daqui uns dias nós vamos ter a empresa e o valor exato que saiu na licitação. Mas a expectativa é muito grande para que, ainda nesse primeiro semestre, comecem as obras — disse.

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O Parque vai contar com núcleos esportivo, comercial, animal, de lazer e hospedagem, educacional, de apoio e estacionamento. O projeto foi desenvolvido pelo Escritório de Projetos da secretaria de Planejamento e Parcerias Estratégicas (Seplan), com apoio de uma emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa (PT). A terraplanagem será feita pela Secretaria Municipal de Obras (SMO).

Projeto de como deve ser a estrutura do Parque Rural Escritório de Projetos da SEPLAN / Divulgação

Em dezembro de 2025, a Câmara de Vereadores aprovou a criação da Zona Específica Parque Rural (ZEPR) para a construção do espaço. Assim, o município assegura a execução adequada das obras e serviços previstos, proporcionando maior segurança jurídica e facilitando os procedimentos de licenciamento ambiental, aprovação de projetos e implantação da infraestrutura necessária.