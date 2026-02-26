Geral

Em análise
Notícia

Licitação da primeira etapa das obras do Parque Rural em Caxias do Sul tem 10 interessados 

Processo licitatório segue após inabilitação da primeira colocada; obras estão previstas para início no primeiro semestre

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS