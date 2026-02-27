Geral

Saúde
Notícia

Licitação da Policlínica em Caxias do Sul deve ser lançada na segunda quinzena de março

O certame para a construção prevê investimento de R$ 27,8 milhões, com contrapartida municipal

Renata Oliveira Silva

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS