Justiça condena ex-vereador por desvio de materiais de construção em Canela

Material apreendido em março de 2025 pela Polícia Civil. Polícia Civil / Divulgação

O ex-vereador de Canela João Alessandro Port Silveira, o Joãozinho da Silveira (MDB), foi condenado pela Justiça pelo desvio de materiais de construção. A decisão foi divulgada nesta sexta-feira (20). Conforme a denúncia, o réu teria desviado um kit casa, avaliado em cerca de R$ 29 mil, e que seria destinado a uma família em vulnerabilidade econômica.

A pena foi de quatro anos e dois meses de reclusão que devem ser cumpridas inicialmente em regime semiaberto. A condenação, segundo a Justiça, foi por peculato-crime, quando o funcionário público se vale da facilidade do cargo para subtrair valor ou bem móvel, mesmo que não tenha a posse deles, e falsidade ideológica.

A sentença, proferida pelo juiz Vancarlo André Anacleto, também determina pagamento de multa de R$ 25,7 mil.

Nela, o juiz descreveu que o material seria encaminhado a uma família de comprovada situação de pobreza. Conforme Anacleto, o ex-vereador agiu em "traição à própria finalidade da política pública que deveria executar".

O caso

De acordo com a denúncia do Ministério Público (MP), o desvio teria acontecido quando o ex-vereador ocupava o cargo de secretário-adjunto municipal de Assistência, Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, entre fevereiro de 2024 e março de 2025.

Os materiais foram apreendidos em março do ano passado pela Polícia Civil, na localidade de Canastra Alta.

Segundo o MP, para encobrir o caso, Joãozinho da Silveira teria levado um membro da família que seria beneficiado com kit casa para assinar um documento que confirmaria o suposto recebimento dos materiais de construção.

A Justiça afirma que há um conjunto de provas "robusto e convergente".

— As provas documentais e os depoimentos testemunhais, harmônicos entre si, formam um quadro coeso que não deixa margem para dúvidas sobre a materialidade e a autoria dos crimes — afirmou o juiz.

O réu pode recorrer em liberdade. No ano passado, durante a investigação, Joãozinho da Silveira solicitou a renúncia do cargo na Câmara de Vereadores de Canela, por isso não ocupa mais a cadeira.