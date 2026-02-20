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Justiça condena ex-vereador por desvio de materiais de construção em Canela

De acordo com denúncia do Ministério Público (MP), itens destinados a famílias em vulnerabilidade econômica foram encontrados em propriedade de Joãozinho Silveira e de vizinho

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